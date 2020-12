Dorobek po 14 kolejkach na tle poprzednich lat

Po kilku latach rozgrywek Ekstraklasy w formule 37-kolejkowej nastąpił powrót do klasycznej formy bez rundy finałowej. Jesienią rozegranych zostało tylko 14 kolejek, choć w ostatnich latach przywykliśmy do 20-21 serii gier. Jak aktualny dorobek Legii prezentuje się na tle ostatnich dziesięciu sezonów? Jesienią 2020 roku drużyna ze stolicy zdobyła 29 punktów, co daje średnią 2,07 pkt na mecz. Ostatni raz tak dobrze w tym samym momencie rozgrywek było w 2014 roku, kiedy to zespół prowadzony przez Henninga Berga osiągnął taki sam bilans. Lepszy wynik udało się osiągnąć jesienią 2012 roku za kadencji Jana Urbana . Wówczas "Wojskowi" wygrali 10 na 14 meczów. Najsłabiej było natomiast w 2016 roku, gdy zespół rywalizował równocześnie w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dorobek Legii po 14 kolejkach Ekstraklasy w ostatnich sezonach:

oLaf - 4 godziny temu, *.vectranet.pl średnia 2,07 pkt na mecz - wysoka! Nieźle jak na średnią grę.



Gdyby nie sprzedany mecz przez Jedzę to mielibyśmy 15 pkt. przewagi nad Lechem i na spokojnie byśmy doholowali Mistrza, a tak z 12. pkt to będziemy się wozić do końca (realnie 9 pkt.. przewagi bo Lech nas spoko ogra w bezpośrednim meczu - ma po prostu dużo lepszych graczy od napastnika po stopera : ( odpowiedz

Dentysta - 3 godziny temu, *.centertel.pl @oLaf: Ja Cię proszę,co Ty za brednie wypisujesz.Tak,ma dużo lepszych...i gra świetną kombinacyjną piłkę...jako lekarz mówię Ci:odstaw to zioło odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Dentysta: ale dobre zioło nie jest złe:) A poza tym, to masz rację. Łachy są tak super, że mają 12 pkt straty, a jakie miejsce zajmują, nawet nie wiem. Jednak nawet na tym forum mają swoich psychofanów. odpowiedz

dino - 5 godzin temu, *.vtelecom.pl Gdy po 14 kolejkach było 29 pkt czyli 11/12 i 14/15 to potem mistrza nie było odpowiedz

Piotr - 6 godzin temu, *.111.202 Mam pytanie co do powrotu polskich druzyn z obozow treningowych. Kwarantanna narodowa obowiazuje do 18 stycznia, a co jak ja przedluza. Po przylocie obowiazuje 10 dniowa kwarantanna. Z Dubaju wracaja 22, a 31 graja mecz. 9 dni. odpowiedz

D91 - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Piotr: zrobią im testy które krócej trwają i tyle odpowiedz

Darce(L)i - 6 godzin temu, *.jmdi.pl Runda bez szału a i tak punktowo jedna z lepszych ...mistrz na 90% zostanie w Warszawie ale już zima trzeba ściągnąć zawodników gwarantujących większą jakość w pucharach po półrocznym zgraniu A nie jak zwykle letnie eksperymenty. . odpowiedz

