Dobry start Michniewicza w lidze

Czesław Michniewicz do tej pory poprowadził Legię w 10 meczach ligowych. Początek pracy może uznać za bardzo dobry, bo Legia notuje bilans 7 zwycięstw, 2 remisy i 1 porażkę, co daje średnią 2,3 punktu na mecz. Zespół strzela 1,8 gola na mecz, a traci 0,9. Gdyby nie wpadka w ostatnim meczu z beniaminkiem z Mielca, byłby o najlepszy start od wielu lat. Porównaliśmy ligowy dorobek Michniewicza ze startem pracy poprzednich szkoleniowców Legii Warszawa. Najlepiej w tym zestawieniu wypada Jacek Magiera , który pobyt przy Łazienkowskiej rozpoczął od 8 zwycięstw, 1 remisu i 1 porażki. Najgorzej wypadł Besnik Hasi , który został zwolniony już po dziewięciu kolejkach. Michniewicz osiągnął taki sam wynik jak Henning Berg i Stanisław Czerczesow . Bilans pierwszych 10 meczów w lidze po objęciu posady trenera Legii

Darek - 33 minuty temu, *.t-ipconnect.de Zawiód kaktyką w meczu z Karabachem.

W meczu z Piastem gdzie drużyna prowadząc całkowicie się cofneła.

I w meczu ze Stalą.

Reszta na naszą dupoklase wystarczy.

Za pół roku przyjdą kolejne kwalifikacjach do europejskich pucharow i Czesio poleci.W kwalifikacjach do europy sama laga na Pekharta nie wystarczy nawet na pół amatorów.

Do tego wystawia Valencie,który spaceruje po boisku a nie daje szans młodym. odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Gdyby tak w pucharach było, jak za Berga, to możnaby napisać, że start wręcz idealny. odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Statystyki nie źle, ale mogło być lepiej ,Nie będzie odpowiednich wzmocnień, a tylko UZUPEŁNIENIE SKŁADU TO i statystyki się zmienia na nie korzyść Wszystko wskazuje po wypowiedziach prezesa że nie będzie cudownie oszczednosc to jego motto odpowiedz

KMR - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Statystyki Go bronią. Dajmy człowiekowi popracować dalej. odpowiedz

Johny - 5 godzin temu, *.chello.pl @KMR: widać że ma pomysł na drużynę. Chyba pierwszy trener od wielu lat. Tylko pytanie czy kadrę bedzie miał odpowiednią.... tego sie boję :/ odpowiedz

Rafa(L)81 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Johny: bo to jest pierwszy trener od lat, bo to jest pierwszy trener zatrudniony przez Mioduskiego odpowiedz

