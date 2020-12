Podsumowanie weekendu 19-20 grudnia

Poniedziałek, 21 grudnia 2020 r. 09:48 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

To nie był udany weekend dla legijnej społeczności. Zwycięstwo odnieśli jedynie siatkarze.



Koszykówka



PLK: MKS Dąbrowa Górnicza 89-79 Legia Warszawa

Kwarty: 22-18, 25-14, 15-23, 27-24



Niestety legioniści piąty raz w tym sezonie przegrali. "Wojskowi" okazali się gorsi od MKS-u Dąbrowa Górnicza, a kluczowe znaczenie miała druga kwarta, którą przegrali jedenastoma oczkami. Aż 23 punkty rzucił Jakub Karolak, a podwójną zdobycz zaliczył Dariusz Wyka. Podopieczny Wojciecha Kamińskiego spędził na parkiecie prawie 27 minut i w tym czasie zdobył 10 punktów (trafiając z gry 5/8 rzutów) i zebrał 13 piłek (6 w obronie i 7 w ataku). "Zieloni Kanonierzy" wciąż są wiceliderem, a już w najbliższą środę zagrają o godzinie 15:30 w Toruniu.



Futsal



I liga: Legia Warszawa 2-4 (0-0) LZS Bojano

24:20 0-1 Adrian Formela

24:39 0-2 Paweł Piór

26:27 0-3 Paweł Piór

32:01 1-3 Mariusz Milewski

33:19 1-4 Kamil Gorczyca

38:34 2-4 Bartłomiej Świniarski



Legioniści na własnym terenie okazali się gorsi od LZS-u Bojano. Po pierwszej połowie na tablicy widniał bezbramkowy remis, za to po przerwie przyjezdni wygrywali 3-0. Straty chciał zacząć odrabiać Mariusz Milewski, jednak następnie to goście zdobyli kolejną bramkę. W końcówce wynik na 2-4 ustanowił Bartłomiej Świniarski. Kolejne spotkanie "Wojskowi" rozegrają 3 stycznia we własnej hali z ekstraklasowym AZS-em UW Wilanów w ramach Pucharu Polski.



Siatkówka



II liga: Camper Wyszków 2-3 Legia Warszawa

Sety: 25-15, 25-14, 20-25, 29-31, 13-15



Spotkanie wygrali jedynie siatkarze, którzy wciąż są niepokonani. Warszawscy fani mogli przeżyć lekkie "deja vu", gdyż ponownie ich ulubieńcy przegrywali 0-2. Ostatecznie udało się doprowadzić do tie-braku i zwyciężyć w nim 15-13, choć przegrywali nawet 4 punktami. Kolejny mecz "Wojskowi" rozegrają 9 stycznia we własnej hali z Metrem Warszawa.



