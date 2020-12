Wyniki legionistów w MP U-23

W Drzonkowie w ostatni weekend odbył się międzynarodowy memoriał Zbigniewa Majewskiego, w którym brali udział pięcioboiści z Polski, Niemiec, Czech, Litwy i Ekwadoru. Jednocześnie rozgrywane były Mistrzostwa Polski do lat 23. W klasyfikacji Open, 18-letnia Michalina Wierzba - najlepsza z legionistek uplasowała się na miejscu jedenastym. W MP U-23, legionistka zajęła miejsce szóste, z wynikiem 1215 punktów. Nasza zawodniczka najlepiej wypadła w pływaniu, gdzie z czasem 2:18.81 min. zajęła miejsce piąte. Jeszcze lepszy wynik w pływaniu (2:15.36 min. i trzecie miejsce) osiągnęła 15-letnia Pola Wolska , która słabiej poradziła sobie w szermierce i nie zdobyła punktów w jeździe konnej, przez co w końcowej klasyfikacji pomimo dobrego wyniki w biegu ze strzelaniem (13:29.27 min.), zajęła dopiero miejsce 17. w klasyfikacji Open i 11. w MP U-23. Miejsce 14. w klasyfikacji Open, a ósme wśród Polek zajęła 19-letnia Natalia Bieniecka . Dalsze lokaty zajęły cztery kolejne legionistki (wszystkie poniżej 15 roku życia), które jednak nie punktowały w szermierce i jeździe konnej. Katarzyna Dębska była 27. (19. wśród Polek), Hanna Matusik 28. (20.), Aleksandra Kazubska 29. (21.), a 12-letnia Hanna Jakubowska 30. (22.). Maja Bieniecka tym razem reprezentowała barwy Jedynki Łódź. Wśród mężczyzn startował tylko jeden pięcioboista Legii. 14-letni Igor Radomyski punktował jedynie w pływaniu (16. miejsce z wynikiem 2:09.26 min.) oraz w biegu ze strzelaniem (35. lokata z wynikiem 13:24.46 min.) i zajął miejsce 41. w klasyfikacji Open (23. wśród Polaków).

