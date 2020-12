23.12: Rozkład jazdy

Dzisiaj ostatnie spotkanie w tym roku rozegrają koszykarze Legii Warszawa. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego rozegrają wyjazdowe spotkanie z Polskim Cukrem Toruń i po dwóch wyjazdowych porażkach, powalczą o trzynaste zwycięstwo w rozgrywkach Energa Basket Ligi w sezonie 2020/21. Mecz rozpocznie się o godzinie 15:30 i będzie go można obejrzeć, po wykupieniu transmisji, w serwisie Emocje.TV. Rozkład jazdy: 23.12 g. 15:30 Polski Cukier Toruń - Legia Warszawa [kosz, Emocje.TV]

