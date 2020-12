24. urodziny Kapustki

W środę swoje 24. urodziny obchodzi Bartosz Kapustka . Pomocnik przyszedł na świat 23 grudnia 1996 roku w Tarnowie. To w klubie z tego miasta - Tarnovii stawiał pierwsze kroki w piłkarskiej karierze. Potem był zawodnikiem Hutnika Kraków oraz Cracovii. Z biegiem czasu wyjechał za granicę, reprezentując barwy SC Freiburg, Oud-Heverlee Leuven oraz Leicester City. Kontrakt z Legią podpisał w sierpniu tego roku, a w listopadzie przeciwko Piastowi zdobył swojego pierwszego gola dla stołecznego klubu. Z okazji urodzin życzymy jubilatowi przede wszystkim zdrowia, a także wielu sukcesów z Legią. Sto lat Bartosz!

