Koszykówka

Polski Cukier Toruń 94-102 Legia Warszawa

Środa, 23 grudnia 2020 r. 17:08 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 17. kolejki Energa Basket Ligi rozegranym w Toruniu Legia Warszawa wygrała 102-94 z Polskim Cukrem. Jest to trzynaste zwycięstwo podopiecznych Wojciecha Kamińskiego w obecnym sezonie. Legioniści utrzymują 2. lokatę w tabeli ligowej.



Mecz lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy szybko wyszli na siedmiopunktowe prowadzenie, ale jeszcze przed końcem pierwszej kwarty legioniści doprowadzili do remisu 22-22. W drugiej odsłonie role się odwróciły - to goście odskoczyli w pewnym momencie na 6 oczek, ale torunianie ich dogonili. Na przerwę Legia schodziła prowadząc jednym punktem (50-49).



Trzecia część meczu przebiegłą zdecydowanie pod dyktando legionistów, którzy z każdą minutą powiększali przewagę - w pewnym momencie wynosiła ona aż 15 punktów, ale przed decydującymi dziesięcioma minutami stopniała do 10 oczek. Warszawianie przez 5 minut kontrolowali przebieg meczu i gdy wydawało się, że nic już się nie może zmienić, Twarde Pierniki doskoczyły na 6 oczek pół minuty przed końcem, ale Medford wykonał celne rzuty osobiste i wybił rywalom z głowy marzenia o wygranej.



Kolejny mecz "Zieloni Kanonierzy" rozegrają 1 stycznia o godzinie 17:30 we własnej hali z Zastalem Zielona Góra.



Kwarty: 22-22, 27-28, 17-26, 28-26



Polski Cukier Toruń [punkty, za trzy]

5. A. Cel 26 (4)

77. D. Kulig 21 (1)

4. D. Jackson 13 (2)

11. O. Trotter 10 (1)

21. B. Diduszko 2

---

32. K. Woods 18 (2)

15. C. Bragg Jr 4

0. M. Wieluński 0

6. M. Samsonowicz 0

43. A. Perka 0

8. J. Kontraciuk -



Legia Warszawa [punkty, za trzy]

3. J. Karolak 15 (5)

33. E. Watson 16

8. L. Medford Jr 14 (4)

24. J. Morris 14 (2)

14. G. Kulka 9 (3)

---

5. N. Neal 24 (4)

31. G. Kamiński 5 (1)

15. A. Linowski 3

91. D. Wyka 2

84. P. Kuźkow -

99. J. Sadowski -



Komisarz: Z. Szpilewski

Sędziowie: J. Calik, D. Lenczowski, M. Kuzia



Mecz bez udziału publiczności.