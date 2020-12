NS: We wtorek sprzedaż kalendarzy i pirotechniki

Poniedziałek, 21 grudnia 2020 r. 19:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We wtorek, w godzinach 19:00 - 20:00 w Źródełku, Nieznani Sprawcy prowadzić będą sprzedaż kalendarzy na rok 2021 z legijnymi oprawami (35 zł), jak również pirotechniki na Sylwestra. Cały zysk ze sprzedaży przeznaczony zostanie na cele ultras. "Dzięki temu my, w przyszłym roku będziemy mogli robić to za czym tak bardzo tęsknimy. Wspierajcie ruch ultras i trzymajcie się" - informują NS-i, zachęcając do zakupów we wtorek.