Remy nie żałuje imprezy

kumaty - 36 minut temu, *.chello.pl wiadomo jest zawsze taki pokoik na imprezie cos sie wchodzi i wychodzi co chwile ;D

#pdk Karolina tam z reguly bawi gosci ;) odpowiedz

Kipkorir - 1 godzinę temu, *.chello.pl Imprezę to robił Żewłak tej nocy ;) :D odpowiedz

Nam Nam - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Gdyby notorycznie nie przewalał hajsu w kasynie, to kara byłaby mniej dotkliwa. odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 2 godziny temu, *.orange.pl Nawet jak nikogo w tym oknie nie załatwia to pozbycie się Remyego i Sanogo będzie sukcesem. odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dajcie już spokój z tym melanżem, bo trochę Was ponosi. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nie zapił japy podczas "pandemii". A do pożalenia się na karę ma suwerenne prawo.



Pretensje do niego można by mieć za inne rzeczy, bo z takimi warunkami fizycznymi i umiejętnościami, powinien być najlepszym ŚO/DP (niepotrzebne skreślić) w ekstraklapie i ostoją w pucharach. Po kontuzji postanowił sobie odpuścić i wybrał brak ambicji, lenistwo i kasynko. Dobrze więc, że odszedł. Oby Mosór zaczął grać więcej. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Ja:

Ty,popatrz jeszcze japy nie zapiłem w czasie pandemia. Ale ja tylko spożywał Napój ludowy czyli coś o czym Ty możesz pomarzyć... odpowiedz

Matt - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Brawo, prawdziwy profesjonalista. odpowiedz

LOKO - 3 godziny temu, *.plus.pl Ma ktoś abonament Przeglądu? Wrzućcie proszę treść wywiadu w komentarz. odpowiedz

WWL - 3 godziny temu, *.plus.pl @LOKO:



Ja przeżucam się po wielu latach na inne fora sportowe.

Nie będę Przeglądowi płacił. I tak mają chajs od kliknięcia w stronę odpowiedz

WWL - 3 godziny temu, *.plus.pl Nie wywiązał się z kontraktu,żałuję że się wydało.

Oszust je.any odpowiedz

speed - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Remy wie co mówi.Prywatki to były najlepsze imprezy.Tak trzymaj. odpowiedz

Hiszpan - 5 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Mimo tych głupot i tak nie ma szans na szmaciankę roku. Jest inny murowany kandydat a nawet 2. odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.centertel.pl ,,Ja tylko wchodzilem i wychodzilem,,. Skoro tyle bylo tych wejsc i wyjsc, to mam nadzieje, ze sie dobrze zabezpieczyles przed...Zwlaszcza jeden z kolegow dziwnie wygladal... odpowiedz

Adamsson - 5 godzin temu, *.vectranet.pl ...takich już zatrudniamy profesjonalistów.... odpowiedz

Kibic_Wierny - 5 godzin temu, *.amazonaws.com Remy nie żałuje imprezy, Legia nie żałuje Remyego. odpowiedz

Sebo(L) - 5 godzin temu, *.master.pl No cóż,pierwszy sezon w Legii miał całkiem przyzwoity,bo zdaje się że jeszcze nie wiedział gdzie i jak w Warszawie można się dobrze zabawić.Z biegiem czasu "skumał bazę" no i ostatecznie wyszło to co wyszło.Takich piłkarzy już się w Legii przewinęło od licha i trochę.Żegnamy bez żalu panie Remy. odpowiedz

Pawciu - 6 godzin temu, *.net.pl Do Langila mu daleko :)

Zaden obcokrajowiec nie bedzie sie tak angazowal w gre w zadnym polskim klubem, bo oni tu przyjezdzaja jedynie do bardzo dobrze platnej pracy i tyle... . odpowiedz

Marcin - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @Pawciu: taka prawda. Valencie też trzeba pogonić. W chu.. wali przecież to widać. odpowiedz

majusL@legionista.com - 6 godzin temu, *.plus.pl A to bydle!! Tffuuuu odpowiedz

