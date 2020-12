Zmarła Maria Piątkowska

W sobotę, 19 grudnia, w wieku 89 lat zmarła wspaniała przed laty lekkoatletka Legii Warszawa, Maria Piątkowska. Trzykrotna medalistka Mistrzostw Europy w latach 1957-64 reprezentowała barwy Legii. Łącznie zdobyła 13 tytułów mistrzyni Polski, w tym osiem w barwach Legii - w biegu na 80 metrów przez płotki (1963), w sztafecie 4x100 metrów (1957-60 oraz 1964), w skoku w dal (1958). W roku 1958, na Mistrzostwach Europy w Sztokholmie zdobyła brązowy medal w sztafexie 4x100 metrów (wraz z Janiszewską, Jesionowską i Bibro). Dwa brązowe medale wywalczyła na ME w Belgradzie w 1962 roku - w biegu na 80 metrów przez płotki (10,6 sekundy) oraz w sztafecie 4x100 metrów (wraz z Ciepły, Sobottą i Szyroką). Piątkowska startowała na trzech Igrzyskach Olimpijskich. W Helsinkach, w 1952 roku, w skoku w dal osiągnęła 5,09 metra i odpadła w eliminacjach. Z kolei w sztafecie 4x100 metrów zajęła miejsce czwarte w pierwszym przedbiegu. Osiem lat później, w Rzymie, w skoku w dal dotarła do finału, gdzie zajęła 11. miejsce z wynikiem 5,98 metra. Na Igrzyskach w Tokio w 1964 roku, startowała w swojej koronnej konkurencji, biegu na 80 metrów przez płotki. W finale zajęła ósme miejsce z wynikiem 10,7 sekundy - o dwie dziesiąte sekundy wolniej od zwyciężczyni, K. Balzer. Maria Piątkowska była żoną Edmunda, wspaniałego przed laty dyskobola Legii Warszawa. Maria Piątkowska (pierwsza z lewej)

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

lob - 2 godziny temu, *.chello.pl CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !

Dodam tylko, że zmarła zarażona w szpitalu na covid. odpowiedz

biały - 2 godziny temu, *.centertel.pl Bo to jest Wielka Legia! Z Legionów Polskich wyrosła! Legia Warszawa! Duma, wierność i sława! odpowiedz

jackie - 3 godziny temu, *.chello.pl Niech spoczywa w pokoju. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.