1-3.01: Weekendowy rozkład jazdy

Po raz pierwszy w historii, drużynowy zespół Legii Warszawa rozegra ligowe spotkanie 1 stycznia. Dzisiaj, o godzinie 17:35 w hali na Bemowie, nasi koszykarze podejmować będą Zastal (do niedawna Stelmet) Zielona Góra. Spotkanie będzie można zobaczyć na żywo w Polsacie Sport. W niedzielę futsaliści mieli zmierzyć się w 1/32 finału Pucharu Polski z AZS UW Wilanów, ale wszystkie spotkania tej rundy zostały przełożone. W Ostrowi Mazowieckiej drugoligowy zespół rezerw koszykarskiej Legii zagra w niedzielę z miejscowym Sokołem. Rozkład jazdy: 01.01 g. 17:35 Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 03.01 g. 17:00 Sokół Ostrów Mazowiecka - Legia II Warszawa [kosz]

