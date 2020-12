Stolarski odchodzi z Legii

Paweł Stolarski jest kolejnym piłkarzem, który odchodzi z Legii Warszawa. 24-letni zawodnik trafił na Łazienkowską w trakcie rundy jesiennej sezonu 2018/19. Od tego czasu rozegrał 44 spotkania, w których zdobył dwie bramki. Ponadto świętował zdobycie mistrza Polski z naszym klubem. W obecnych rozgrywkach wystąpił w sześciu potyczkach. Pełne statystyki Pawła Stolarskiego Nowym klubem Stolarskiego została Pogoń Szczecin. - Na pewno nie zadowalało mnie to, że nie mogłem regularnie występować w Legii. Mając 24 lata gra jest mi bardzo potrzebna, aby się rozwijać. Same treningi nie są wystarczające. Nie można się zaprezentować czy sprawdzić. Temat Pogoni pojawił się już na początku sezonu. Już wtedy chciałem zmienić klub, ale nie udało się. Cieszę się, że teraz wszystko się zgrało. Swoją pracą chcę pokazać, że warto na mnie postawić. Zawsze daję z siebie sto procent - powiedział Stolarski dla oficjalnej strony Pogoni. fot. Woytek / Legionisci.com

MARKUS od 51 LAT Legia - 11 minut temu, *.t-mobile.pl Oddajemy MŁODYCH, a wiekowych zatrzymujemy plus babolarzy odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl Młody wszystko przed nim , a my zostajemy z emerytami odpowiedz

Hiszpan - 54 minuty temu, *.telnaptelecom.pl Żaden wirtuoz ale przynajmniej nie ma w swojej karierze takich akcji jak Jędrzejczyk i Wieteska. Za pół roku będzie śwìętował z Pogonią a my nadal będziemy oglądać nieudaczników z numerem 4 i 55. odpowiedz

Portugalczyk - 28 minut temu, *.play-internet.pl @Hiszpan: nie ma? Zobacz końcówkę ostatniego sezonu. Jego pościg za wdowiakiem to już legenda. odpowiedz

Marcin - 56 minut temu, *.166.177 Szacun za gola z Atromitosem i z Lechią Gdańsk w RF w 2019 roku, ale Jura i Veso to inna liga odpowiedz

january - 1 godzinę temu, *.telkab.pl cała legia to ogóry odpowiedz

SŁAWEK(L) - 1 minutę temu, *.play-internet.pl @january: napisał ogórek, zrywaj się z tej strony odpowiedz

ANTYzygo - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl ale zdjęcie wybraliście... odpowiedz

Bartosz83 - 1 godzinę temu, *.lukman.pl Dzięki za wszystko , szczególnie zapamiętam strzelonego gola Atromitosowi. Ostatnio nie łapał się do podstawowej jedenastki , dlatego słuszna decyzja o pożegnaniu. Zamiast Pawła na ławce może być Niski. odpowiedz

Kali z Bali - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kocór ale na Legię za ogór odpowiedz

steczyk - 1 godzinę temu, *.telkab.pl @Kali z Bali: cała legia to ogóry odpowiedz

