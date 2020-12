Lis w kręgu zainteresowań Legii

Komentarze (42)

Arek - 53 minuty temu, *.tpnet.pl Miszta jest, więc po co? odpowiedz

Świstak666 - 2 godziny temu, *.chello.pl Mamy 5 bramkarzy więc sądzę, że to totalna plotka. odpowiedz

BUUUAAAAAHHHHHHHHAAAAAAHHHHAAAAAA - 2 godziny temu, *.naszasiec.net NIE DLA PSA KIEŁBASA. Pan Bramkarz LIS to nie zdrajca Cierzniak. Za wysokie progi dla zbłaźnionej Legii. Sarapata już siedzi. Z nią przekrętu Legia nie zrobi.... odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.atman.pl @BUUUAAAAAHHHHHHHHAAAAAAHHHHAAAAAA:



Skoro Legia to za wysokie progi, to jak niskie progi musi mieć w Wiśle?

Wisła Wanna Li. odpowiedz

Gienek z Manczy - 59 minut temu, *.surfer.at @BUUUAAAAAHHHHHHHHAAAAAAHHHHAAAAAA:a ty czego się najadłeś , a już wiem , głupoty , taki lamus jak ty , nie będzie mówił , gdzie Pan Lis chce grać...paniał lamusie odpowiedz

gtff - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Brać z Pogoni bramkarza !,!!! odpowiedz

loko - 2 godziny temu, *.vectranet.pl nie no sory ale muzyk jest jeszcze gorszy odpowiedz

Andreas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ściemniaja krakusy. Chcą dobrze sprzedać. odpowiedz

kryniek76 - 2 godziny temu, *.amazonaws.com tylko

Dante Stipica

ewentualnie

Krzysztof kamiński odpowiedz

Echhh - 2 godziny temu, *.35.103 Po co ???

Miszta 19 lat, Muzyk 20 lat, co wy chcecie odmładzać ?? Akurat o bramkarzy to bym się nie martwił. odpowiedz

Arni87 - 3 godziny temu, *.lukman.pl Po co nam kolejny bramkarz? Są młodzi Miszta, Muzyk, Tobiasz. Najwyżej rezerwowym by był,nie wiem czy by siż zgodził. odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @KasztanoRonaldo: naprawdę czy my mamy największ eproblemy na bramce??



a w ogóle to mamy 5-ciu bramkarzy (!!) więc to jest tekst menadzera żeby wypromować bramkarza i wyciągnąć więcej kasy w (od) Wiśle za niego ! odpowiedz

Pl - 3 godziny temu, *.net.pl Tylko nie to...to poziom Szujskiego czy skaby. Co drugi mecz szmata odpowiedz

ctsk - 3 godziny temu, *.com.pl Lis zostaje odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.mm.pl Chyba żart odpowiedz

Żarty sobie robicie? - 4 godziny temu, *.centertel.pl To jest chyba jakiś żart?

Koleś jest słabiutko, może 11-14 bramkarz tej ligi...

Nawet 1 polskiego złotego za niego bym nie dał odpowiedz

PND - 5 godzin temu, *.94.134 Chociaz nie wiem kto by stał na bramce to przy tak chu.owych 4 JESZCZE(!) środkowych obrońcach (bo chyba emeryt z Hiszpanii nie bedzie już pajacował i widniał w pierwszym zespole Legii ) to nic nie da.



2 stoperów na JUŻ i to do pierwszego składu! odpowiedz

Krecik - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Napewno to prawdziwe info co z tego że Michniewicz mówił ostatnio, że bramka to jedyna formacja na którą nie potrzebujemy wzmocnień. Poza tym jest Boruc, Miszta, Cierzniak, Tobiasz i Muzyk więc po uj nnam szósty bramkarz. odpowiedz

Gizior - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Po co bawić się w kupno gościa który nie gwarantuje nam obsady młodzieżowca... Miszta i młodzieżowiec na 2 lata jest tylko trzeba kupić stoperów normalnych a nie paralitykow. odpowiedz

twojstary naje..any - 5 godzin temu, *.chello.pl Przecież to jest kompletna bzdura. Mamy zdolnych młodych chłopaków. A Lis bez urazy to nie jest bardzo dobry bramkarz, solidny to maks.

odpowiedz

Kamień - 5 godzin temu, *.chello.pl No Lis wybronił krakusom zwycięstwo z Amica, ale przecież jest Miszta i Muzyk... odpowiedz

Świstak666 - 5 godzin temu, *.chello.pl Boruc, Cierzniak, Miszta, Muzyk i Tobiasz...wiem, że dwóch pierwszych niedługo koniec kariery, ale nie sądze, żeby chcieli płacić kolejnemu więc uważam, że to totalna plotka. odpowiedz

butla - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Typowe podbijanie ceny zawodnika rzekomym zainteresowaniem ze strony Legii. odpowiedz

NajwolniejszyCzarnyŚwiata - 5 godzin temu, *.plus.pl Hmm... Ponoć Boruc ma zostać jeszcze rok, aby przy nim już całkowicie do numeru jeden dojrzał Miszta. Jako trzeci może być Muzyk. Pozbyć się trzeba Cierzniaka, na Lisa miejsca brak. Chyba, że Boruc skończy i Miszta z Lisem od nowego sezonu rywalizacja o numer 1. odpowiedz

Pio - 5 godzin temu, *.plus.pl No to albo lis albo miszta odpowiedz

ferds - 5 godzin temu, *.centertel.pl chaos, podobno wzieliśmy Boruca żeby przygotować Misztę albo Muzyka... Miszta niewiele grał, ale jeśli już to wpadek nie było. Za to niektórzy nasi stoperzy to pośmiewisko ligi i to wcale nie dopiero od meczu ze Stalą odpowiedz

Po(L)ubiony - 5 godzin temu, *.chello.pl To musi być żart. Choć znając Mioduskiego. głowy za to bym nie dał. odpowiedz

Jawor100 - 5 godzin temu, *.centertel.pl Dobry bramkarz,młody,z doświadczeniem w ekstraklasie.Jak jest możliwość brać odpowiedz

Robert - 5 godzin temu, *.orange.pl Mam nadzieję że władze Wisełki nie są głupkami i nie sprzedadzą Go do ległej odpowiedz

TS - 5 godzin temu, *.chello.pl 3 mln Eur i bierzcie. odpowiedz

Sied(L0ce - 6 godzin temu, *.com.pl nawet Muzyk ? nie sądze .... odpowiedz

Orti - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Lepiej postawić na Misztę, zdecydowanie. odpowiedz

Hiszpan - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Czekam tylko na info o parze 2 nowych stoperów i odejściu Wieteski i Jedrzejczyka. odpowiedz

cwks - 6 godzin temu, *.chello.pl Lis jest zasłaby ja Legię odpowiedz

singspiel - 6 godzin temu, *.play-internet.pl duże, czyli ze 200 tys. euro odpowiedz

Żmija - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Jest Miszta, jest Muzyk, póki co gra Artur! Po co nam kolejny przeszczep, który na razie nic nie pokazał!? odpowiedz

KasztanoRonaldo - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Kpina. Kto? Lis? To jeden ze słabszych bramkarzy tej ligi. Nawet Muzyk bedzie lepszym wyborem. odpowiedz

Hubi40 - 7 godzin temu, *.amazonaws.com @KasztanoRonaldo: Tak tak Ziom masz racje. Albo ściąganie drewno Salamona. Widać jak sie w Naszym Klubie znają pseudo dyrektorzy... ha, ha... odpowiedz

. - 6 godzin temu, *.centertel.pl @KasztanoRonaldo: widać że mało meczów oglądasz, Muzyk to mu może sprzęt nosić. odpowiedz

jo - 6 godzin temu, *.centertel.pl @KasztanoRonaldo: ta propozycja transferu w 100% wpisuje się w autorski pomysł na Legię wg Miodka.

1. Będzie tanio.

2. Teoretycznie osłabiamy przeciwnika. odpowiedz

malyx2 - 4 godziny temu, *.centertel.pl @KasztanoRonaldo:

Tak, tak Muzyk do Legii ???? a Lis zostaje w Wiśle ???? odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @KasztanoRonaldo: naprawdę czy my mamy największ eproblemy na bramce?? odpowiedz

