Szczegóły zgrupowania w Dubaju

Legia Warszawa podała szczegółowy plan przygotowań do rundy wiosennej, która rozpocznie się dla Legii 31 stycznia. Drużyna wróci z urlopów tuż po Nowym Roku. 4 stycznia i 5 stycnia w Legia Training Center przeprowadzone zostaną testy zawodników. W środę, 6 stycznia zespół wyleci do Dubaju na 16-dniowy obóz. Przez całe zgrupowanie drużyna będzie mieszkała w Jebel Ali Beach Hotel położonym nad Zatoką Perską na południowy-zachód od centrum Dubaju. Na terenie kompleksu znajduje się rozwinięta infrastruktura sportowa, w tym pole golfowe, siłownia, strefa odnowy biologicznej, korty tenisowe oraz boiska piłkarskie. Jedno z nich będzie dedykowane na wyłączność legionistom. Podczas pobytu w Dubaju zespół Czesława Michniewicza rozegra pięć meczów kontrolnych. Na chwilę obecną znane są następujące daty i rywali: 9.01. - Liwa FC (druga liga ZEA) 13.01. - dwa mecze (rywale w trakcie potwierdzania) 18.01. - mecz (rywale w trakcie potwierdzania ) 21.01. - FK Krasnodar

