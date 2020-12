Statystyczne podsumowanie pierwszej części sezonu

Piątek, 25 grudnia 2020 r. 19:49 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Zapraszamy na nasze statystyczne podsumowanie meczów Legii Warszawa w trwającym sezonie. Poniżej prezentujemy ogrom liczb, szczegółowe wykresy, grafiki i indywidualne dorobki każdego piłkarza stołecznej drużyny, który pojawił się jesienią na boisku w sezonie 2020/2021.



Mecze Legii



13 (62%)

ZWYCIĘSTWA 3 (14%)

REMISY 5 (24%)

PORAŻKI



Biorąc pod uwagę dotychczasowe mecze w tym sezonie Legia notuje wysoki procent wygranych. Gracze prowadzeni najpierw przez Aleksandara Vukovicia, a obecnie przez Czesława Michniwewicza zwyciężyli w 62% spotkań. Szczególnie udanie prezentowali się od 18 października do 17 grudnia, kiedy nie byli pokonani w dziesięciu kolejnych meczach. Ta passa została przerwana dopiero w spotkaniu przeciwko Stali Mielec, która sensacyjnie wygrała na Łazienkowskiej 3-2. Oprócz tego stołeczny zespół trzykrotnie zremisował, a także pięciokrotnie przegrał. Porównując formę Legii na wyjazdach oraz na własnym stadionie, to możemy dojść do zaskakujących wniosków. Otóż "Wojskowi" znacznie lepiej grali na stadionie przeciwników, gdzie na osiem meczów nie przegrali ani razu.







Ekstraklasa



Pomimo ostatniej przegranej Legia przezimuje na pozycji lidera tabeli. W rozegranych 14 kolejkach mistrzowie Polski zdobyli 29 punktów, wyprzedzając o jedno "oczko" Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin. Można zażartować, że gdyby legioniści więcej meczów grali na wyjazdach, to ich dorobek punktowy byłby lepszy. Wszak na wyjazdach notują najlepszy bilans za wszystkich ligowych zespołów, z kolei u siebie pod tym względem są dopiero na szóstej pozycji, mając nawet jeden mecz rozegrany więcej. Początek sezonu w wykonaniu Legii był bardzo słaby. Przez pierwsze sześć kolejek drużyna znajdowała się w okolicach szóstego miejsca w tabeli i dopiero od 7. kolejki i wygranej w ligowym debiucie przez Michniewicza zaczęła marsz ku górze. W 10. kolejce "Wojskowi" po raz pierwszy znaleźli się na szczycie, z którego na moment jeszcze spadli, aby odzyskać to miejsce na dobre w 12. kolejce po pokonaniu Lechii Gdańsk.



Legia do tej pory notuje bilans 9-2-3, co dało jej w konsekwencji 29 na 42 możliwe punkty. Średnia punktowa na mecz wyniosła 2,07, co jest wynikiem nieco lepszym aniżeli na zakończenie poprzednich rozgrywek, kiedy równała się ona 1,86. Zwrócić uwagę warto również na liczbę straconych bramek z podziałem na mecze u siebie i na wyjeździe. Na stadionach rywali Legia straciła tylko 13% wszystkich goli.



Miejsce w tabeli po poszczególnych kolejkach:





Ogółem

Liczba meczów: 14 (9-2-3)

Bramki: 23-15

Średnia pkt na mecz: 2,07

Gole strzelone/stracone na mecz: 1,64/1,07



U siebie

Liczba meczów: 8 (4-1-3)

Bramki: 14-13

Średnia pkt na mecz: 1,63

Gole strzelone/stracone na mecz: 1,75/1,63



Na wyjeździe

Liczba meczów: 6 (5-1-0)

Bramki: 9-2

Średnia pkt na mecz: 2,67

Gole strzelone/stracone na mecz: 1,5/0,33





Puchar Polski



W Pucharze Polski zobaczyliśmy dwa wyjazdowe mecze wygrane przez Legię. 14 sierpnia na otwarcie nowego sezonu Legia wysoko 6-1 pokonała GKS Bełchatów, a nieco ponad trzy miesiące potem w Łodzi skromnie 1-0 ograła Widzew Łódź. W obu tych spotkaniach "Wojskowi" byli zdecydowanie lepsi od swoich przeciwników, którzy jednak nie postawili swoim rywalom zbyt trudnych warunków. Najlepszym strzelcem, jeśli chodzi o krajowy puchar, jest na razie Maciej Rosołek, który przeciwko GKS-owi ustrzelił hat-tricka.



Liczba meczów: 2 (2-0-0)*

Bramki: 7-1

Gole strzelone/stracone na mecz: 3,5/0,5

* - wszystkie mecze na wyjeździe

Europejskie puchary



Na arenie międzynarodowej Legia ponownie zawiodła. Nie warto chyba już po raz kolejny przypominać całej drogi w rywalizacji w eliminacjach Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy, jednak rzadko zdarza się, aby los aż tak mocno sprzyjał polskiemu zespołowi. Na czterech przeciwników, Legia za każdym razem została wylosowana jako gospodarz. Stawiało to warszawski zespół w bardzo komfortowej sytuacji, jednak wygrane z Linfield FC oraz Dritą Gnijlane zostały przyćmione przez wstydliwe porażki z Omonią Nikozja oraz Qarabagem Agdam. W ostateczności marzenia o grze w fazie grupowej europejskich pucharów zostały ponownie odłożone na co najmniej rok.





Ogółem

Liczba meczów: 4 (2-0-2)*

Bramki: 3-5

Średnia pkt na mecz: 1,5

Gole strzelone/stracone na mecz: 0,75/1,25



* - wszystkie mecze u siebie





Gole strzelone i stracone



Do tej Legia zdobyła 33 bramki, z czego aż 14 czyli 42% były autorstwa Tomasa Pekharta. Czech imponował skutecznością zarówno w powietrzu (x9) jak i na ziemi (x5). Tylko jeden raz zdarzyło się, aby pokonał on bramkarza rywali uderzeniem zza pola karnego. Miało to miejsce 18 października w spotkaniu przeciwko Zagłębiu. W 30. minucie Pekhart popisał się celnym strzałem lewą noga. Znacznie częściej wysoki snajper odnajdował się w powietrzu - głową zdobył 75% wszystkich goli strzelonych przez legionistów tą częścią ciała.



Najlepiej asystującym zawodnikiem jest jak na razie Filip Mladenović, który ma na koncie pięć ostatnich podań. Serb asystował przeciwko Wiśle Płock (kluczowy gol Pekharta), Dricie (dwukrotnie), Warcie Poznań oraz Lechowi Poznań. Lewy obrońca jest w każdym meczu bardzo ofensywnie ustawiony, co jak widać przynosi oczekiwane rezultaty. Oprócz asyst, Mladenović zanotował jedno kluczowe podanie - przeciwko Piastowi przy bramce Bartosza Kapustki. Królem w klasyfikacji kluczowych dograń jest jednak Luquinhas (3).



Gole: z akcji z główki ze stałych fragmentów gry samobójcze



















Gole strzelane i tracone w przedziale czasowym









Najlepsi strzelcy:

14 - Tomas Pekhart

3 - Filip Mladenović

3 - Maciej Rosołek

3 - Paweł Wszołek

2 - Rafael Lopes

2 - Bartosz Slisz



Asystenci:

5 - Filip Mladenović

4 - Luquinhas

4 - Paweł Wszołek

3 - Josip Juranović

2 - Walerian Gwilia

2 - Maciej Rosołek



Kluczowe podania:

3 - Luquinhas

2 - Josip Juranović

2 - Joel Valencia







Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2020/21 (Ekstraklasa, Liga Mistrzów, Liga Europy, Puchar Polski, Superpuchar Polski)



Piłkarz gole asysty suma mecze minuty Pekhart 14 1 15 20 1540 Mladenović 3 5 8 19 1581 Wszołek 3 4 7 17 1308 Rosołek 3 2 5 11 465 Juranović 1 3 4 15 1203 Luquinhas 4 4 19 1462 Rafael Lopes 2 2 9 288 Slisz 2 2 18 1358 Kapustka 1 1 2 14 881 Gwilia 2 2 12 716 Kacper Skibicki 1 1 3 123 Cholewiak 1 1 5 141 Kante 1 1 7 368 Hołownia 1 1 2 70 Antolić 1 1 13 693 Karbownik 1 1 14 1010 Jędrzejczyk 1 1 20 1830 samobój 1 1 SUMA 33 26

Stan na 19.12.2020.

* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.





Ekstraklasowe statystyki InStat