8 stycznia nabór do sekcji rugby

Poniedziałek, 28 grudnia 2020 r. 09:33 Woytek, źródło: Legionisci.com

Sekcja Legia Rugby zaprasza na nabór do drużyny mężczyzn i kobiet. Otwarty trening odbędzie się w piątek, 8 stycznia o godzinie 19 na bocznym boisku stadionu przy Łazienkowskiej 3. Treningi są darmowe.



"Dołącz do nas i reprezentuj najlepszy klub w stolicy z (L)-ką na sercu! Reprezentowanie Legii Warszawa to coś więcej niż tylko gra, to oddanie i poświęcenie, wspólna walka o najwyższe cele! To sport dla każdego kto lubi trochę adrenaliny we krwi! Jeżeli chcesz dołączyć do grona zawodników z pasją, zacząć nową przygodę ze sportem, rozwinąć się sportowo lub też znaleźć nowe hobby to ten nabór jest dla Ciebie! Wszystko czego potrzebujesz to strój sportowy, korki oraz zapał do gry" - zachęca sekcja mężczyzn.



"Gramy w olimpijską odmianę rugby 7-osobowego. W tym sporcie znajdziesz sporo biegania, dużo siłowania, bardzo dużo przewracania... czyli wiele sportów w jednym. Jeśli miałaś do czynienia z innym sportem, a być może jesteś szybka, sprytna, silna lub po prostu odważna to koniecznie przyjdź i się sprawdź! Zależy nam na dziewczynach chcących się zaangażować i gotowych na treningi kilka razy w tygodniu. Chcemy stworzyć drużynę, która będzie walczyć i zwyciężać w Polsce i turniejach zagranicznych, a same zawodniczki będą chciały się rozwijać i walczyć o miejsce w reprezentacji Polski. Nie musisz obawiać się braku umiejętności, wszystkiego cię nauczymy. Przynieś ze sobą strój sportowy, dobry humor i zapał do pracy! Zapraszamy wszystkie szukające wyzwań dziewczyny (17-30 lat do drużyny seniorskiej, 13-16 lat lat do drużyny juniorskiej)." - zapraszają dziewczyny.



W razie pytań kontaktujcie się przez profile sekcji na FB: Legia Rugby lub Legia Rugby Sekcja Kobiet