Oddaj swój głos!

Plebiscyt eLki 2020

Piątek, 25 grudnia 2020 r. 16:24 Redakcja

W ostatnich dniach przesyłaliście swoje propozycje nominacji do 20. edycji Plebiscytu eLki. Spośród nich wybraliśmy te najczęściej powtarzające się i tradycyjnie pogrupowaliśmy w 17 kategoriach. Kto i co zasługuje na wyróżnienie? Kto był rozczarowaniem, kto odkryciem, a kto strzelił najpiękniejszego gola w 2020 roku? Zapraszamy do głosowania na specjalnej stronie: