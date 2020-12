Legijny Otwock przekazał świąteczne paczki kombatantom

Kibice Legii z Otwocka dostarczyli świąteczne "paczki pamięci", kombatantom i byłym więźniom obozów koncentracyjnych mieszkającym na terenie Powiatu Otwockiego. Ponadto legioniści, dzięki Fundacji "Nie zapomnij o nas", przekazali zestawy wigilijne składające się z dwunastu tradycyjnych, świątecznych potraw, dla członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, do Związku Żołnierzy AK "Fromczyn" oraz do niezrzeszonych uczestników m.in. Powstania Warszawskiego mieszkających obecnie w Otwocku, Karczewie, Józefowie i Wiązownie.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.