Gdzie ta twierdza z Łazienkowskiej?

Niedziela, 27 grudnia 2020 r. 19:43 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Czasy, w których przeciwnicy przyjeżdżający na Legię najczęściej już w tunelu przegrywali swoje spotkania, dawno minęły. Obecnie większość drużyn najbardziej mobilizuje się na mecze wyjazdowe przeciwko zespołowi z Łazienkowskiej 3. W obecnym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Legia wygrała u siebie tylko 6 z 13 starć.



Postanowiliśmy przyjrzeć się jak w ostatnich pięciu sezonach oraz w rundzie jesiennej obecnego "Wojskowi" spisywali się na własnym boisku z podziałem na mecze przed zimową przerwą i cały sezon tylko w rozgrywkach ligowych.



Sezon 2015/2016

Jesienią Legia rozegrała 21 spotkań, z czego 11 u siebie i 10 na wyjeździe. W meczach domowych wygrała pięć razy (5-0 z Podbeskidziem, 3-1 z Cracovią, 2-1 z Górnikiem Łęczna oraz 1-0 z Pogonią Szczecin i Śląskiem Wrocław), zremisowała cztery spotkania (1-1 z Wisłą Kraków, Piastem Gliwice oraz Bruk-Bet Termalicą oraz 2-2 z Zagłębiem Lubin) oraz przegrała dwa mecze (1-2 z Koroną Kielce i 0-1 z Lechem Poznań). W tych jedenastu spotkaniach legioniści zdobyli 18 bramek, z czego 9 zdobył Nemanja Nikolić. Legia uplasowała się po 21. kolejkach na drugim miejscu ze stratą 5 punktów do liderującego Piasta Gliwice.

Na koniec sezonu Legia wyprzedziła o trzy „oczka” rywali z Gliwic i zdobyła mistrzostwo Polski. W sumie u siebie „Wojskowi” rozegrali 19 meczów. Wygrali dwanaście z nich, pięciokrotnie podzielili się punktami z rywalami i dwa razy schodzili z boiska pokonani. Także w rundzie wiosennej legioniści dołożyli siedem zwycięstw, jeden remis i nie przegrali żadnego spotkania. Najlepszym strzelcem zespołu w meczach u siebie został Nikolić z dorobkiem 14 bramek na koncie.





jesień cały sezon Miejsce w tabeli: 2 1 Mecze u siebie: 11 19 Bilans u siebie: 5-4-2 12-5-2 Bramki zdobyte - stracone u siebie: 18-10 40-12 Średnia pkt u siebie: 1,73 2,16



Sezon 2016/2017

W tym sezonie przed przerwą rozegrano jeden mecz mniej niż w poprzednim. Na 10 meczów, Legia zwyciężyła u siebie cztery razy, tyle samo zremisowała i przegrała dwukrotnie. Pierwsze pięć spotkań w omawianym sezonie u siebie to trzy remisy i dwie porażki z Arką Gdynia oraz Zagłębiem Lubin. Dopiero potem nastąpiła seria czterech wygranych i jednego remisu, w tym wysokiego zwycięstwa 3-0 z Lechią Gdańsk czy 5-0 z Górnikiem Łęczna. Najwięcej goli znów zdobył Nemanja Nikolić, tym razem siedem razy pakując piłkę do siatki przeciwników w meczach u siebie. Legioniści strzelili 18 bramek i stracili ich 10.

Mimo straty czterech punktów do Jagiellonii Białystok oraz Lechii Gdańsk, na koniec sezonu ponownie to Legia została mistrzem z przewagą dwóch punktów nad zespołem z Białegostoku. W 19 spotkaniach na własnym boisku w całym sezonie Legia wygrała osiem spotkań i tyle samo zremisowała oraz przegrała trzy razy. W porównaniu z meczami przed zimową przerwą doszły po cztery wygrane i remisy oraz jedna porażka. W tych dziewiętnastu spotkaniach zdobyli 32 bramki i stracili ich 15.



jesień cały sezon Miejsce w tabeli: 3 1

Mecze u siebie: 10 19 Bilans u siebie: 4-4-2 8-8-3 Bramki zdobyte - stracone u siebie: 18-10 32-15 Średnia pkt u siebie: 1,6 1,68



Sezon 2017/2018

Pod wodzą trenera Jacka Magiery i Romeo Jozaka, przed zimowymi przygotowaniami, Legia podobnie jak dwa sezony wcześniej rozegrała 21 spotkań. Zdecydowanie to był jeden z lepszych okresów Legii, gdzie u siebie wygrała osiem razy, zremisowała i przegrała po jednym meczu. Średnia 2,5 punktu na mecz i strzelone szesnaście bramek przy stracie tylko pięciu. Bramki jednak w tym przypadku rozłożyły się na kilku zawodników, a najwięcej zdobyli Michał Kucharczyk oraz Kasper Hämäläinen – po 3 trafienia.

Sezon 2017/2018 zakończył się ponownym wygraniem mistrzostwa przez Legię. Do ośmiu wygranych doszło kolejnych sześć i niestety powiększyła się liczba przegranych do czterech u siebie na przestrzeni całego sezonu. Najwięcej bramek u siebie zdobył „Hama”, który ośmiokrotnie pokonywał bramkarza przeciwników. Spadła natomiast średnia liczba punktów zdobywanych na mecz zmalała do 2.26 punktu.



jesień cały sezon Miejsce w tabeli: 1 1 Mecze u siebie: 10 19 Bilans u siebie: 8-1-1 14-1-4 Bramki zdobyte - stracone u siebie: 16-5 33-15 Średnia pkt u siebie: 2,5 2,26



Sezon 2018/2019

Zwycięstwa z Zagłębiem Sosnowiec, Lechem Poznań, Górnikiem Zabrze, Piastem Gliwice oraz Koroną Kielce, zremisowane spotkania z Arką Gdynia i Wisłą Kraków oraz porażki z Zagłębiem Lubin i Wisłą Płock to bilans meczów przed przerwą świąteczną w omawianym sezonie. Zdobytych 18 bramek i straconych, aż 12, średnia punktów na mecz 1.8. Strata trzech oczek do lidera Lechii Gdańsk, a najwięcej bramek w meczach u siebie zdobył Carlitos, który siedmiokrotnie pokonywał bramkarzy przeciwników.

Mistrzostwo zdobyli zawodnicy Piasta Gliwice, którzy wyprzedzili legionistów o cztery punkty. Do końca sezonu doszło pięć zwycięstw, dwa remisy i dwie porażki. Średnia nieznacznie wzrosła do 1.84 punktu na spotkanie. Carlitos do swojego dorobku z jesieni dołożył jeszcze pięć trafień i z dwunastoma bramkami najlepiej trafiał w meczach u siebie w sezonie 2018/2019.



jesień cały sezon Miejsce w tabeli: 2 2

Mecze u siebie: 10 19 Bilans u siebie: 5-3-2 10-5-4 Bramki zdobyte - stracone u siebie: 18-12 31-19 Średnia pkt u siebie: 1,8 1,84



Sezon 2019/2020

Pod wodzą trenera Aleksandara Vukovicia Legia jesienią u siebie w dziesięciu spotkaniach, odniosła siedem zwycięstw, raz zremisowała i przegrała z Pogonią Szczecin oraz Lechią Gdańsk. Wysokie zwycięstwa 7-0 z Wisłą Kraków, 5-1 z Górnikiem Zabrze i 4-0 z Koroną Kielce zaowocowało zdobyciem jesienią 27 bramek i straceniem 8.

Pierwsze miejsce po jesieni i pierwsze na koniec sezonu. Trzynaście zwycięstw u siebie, dzielone z dwoma remisami i czteroma porażkami. Średnia punktów spadła do 2.16 punktu na spotkanie.



jesień cały sezon Miejsce w tabeli: 1 1

Mecze u siebie: 10 19 Bilans u siebie: 7-1-2 13-2-4 Bramki zdobyte - stracone u siebie: 27-8 48-6 Średnia pkt u siebie: 2,2 2.16



Sezon 2020/2021

W obecnym sezonie rozegrano 14 spotkań, u siebie legioniści zagrali osiem spotkań, natomiast na wyjazdach sześć meczów. Warto zaznaczyć, że ze względu na pandemię koronawirusa, rozgrywki PKO Ekstraklasy rozpoczęły się w sierpniu. W ośmiu meczach u siebie, Legioniści wygrali cztery spotkania, jeden zremisowali i przegrali trzy razy. Niekwestionowanym liderem zdobytych bramek u siebie jest Tomáš Pekhart, który siedmiokrotnie wpakowywał piłkę do bramki rywali.



jesień cały sezon Miejsce w tabeli: 1 ?

Mecze u siebie: 8 ? Bilans u siebie: 4-1-3- ? Bramki zdobyte - stracone u siebie: 14-13 ?

Średnia pkt u siebie: 1.63 ?



Podsumowanie



Jesień sezonu: 2015/16 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 Mecze: 11 10 10 10 10 8 Zwycięstwa: 5 4 8 5 7 4 Remisy: 4 4 1 3 1 1 Porażki: 2 2 1 2 2 3 Bramki strzelone: 18 18 16 18 27 14 Bramki stracone: 10 10 5 12 8 13 Średnia punktów: 1,73 1,6 2,5 1,8 2,2 1,63



W tym sezonie Legia rozegrała - w porównaniu z poprzednimi - o dwa mecze. Średnia liczba punktów na mecz plasuje na przedostatnim miejscu z omawianych sezonów. Z pewnością warto mocniej pochylić się nad liczbą straconych bramek, gdyż zwyczajnie jest ich zbyt dużo jak na osiem spotkań. W sezonie 2018/2019 z dwoma meczami więcej, tych bramek było o jedną mniej straconą, natomiast jeśli chodzi o strzelone to na ten moment jest to najniższy wynik na przestrzeni ostatnich lat.



W obecnym sezonie przytrafiły się trzy porażki na własnym boisku, co nie zdarzało się w poprzednich latach. Gra na kilku frontach nie może być zbytnim wytłumaczeniem, bo taki klub jakim jest zespół z Warszawy musi dawać sobie z tym radę. Oczywiście w obecnych rozgrywkach najbardziej brak kibiców, którzy często nawet przy słabszej grze zespołu dodawali skrzydeł zawodnikom, którzy odwracali wynik spotkania na swoją korzyść. Wyniki spotkań wiosennych w ostatnich sezonach zwykle poprawiały się. Trzeba mieć najdzeję, że tym razem, po pełnym okresie przygotowawczym, który poprowadzi trener Czesław Michniewicz, spotkania przy Łazienkowskiej będą wyglądały zdecydowanie lepiej niż do tej pory.