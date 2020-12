NS: Ostatnie terminy sprzedaży kalendarzy i piro

Poniedziałek, 28 grudnia 2020 r. 10:33 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Ostatnie terminy sprzedaży kalendarzy na rok 2021 (w cenie 35 zł) oraz pirotechniki na Sylwestra od Nieznanych Sprawców to 28 i 30 grudnia (poniedziałek i środa) w godzinach 18-20 w Źródełku. "Pamiętajcie: każda sztuka kupiona u nas to cegiełka dołożona do kolejnej oprawy" - przypominają Nieznani Sprawcy.