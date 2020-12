Legia średnio o 2 lata starsza niż rok temu

Poniedziałek, 28 grudnia 2020 r. 12:30 Woytek, źródło: Legionisci.com

W obecnym sezonie we wszystkich meczach średnia wieku wyjściowej jedenastki Legii Warszawa wyniosła 27,92 lat. Jeżeli dodamy do tego zawodników, którzy pojawiali się na boisku z ławki rezerwowych, to zmniejsza się do 27,38 lat. W Ekstraklasie grali nieco bardziej doświadczeni zawodnicy - średnia wyniosła 28,2 lat. W porównaniu z jesienią 2019 drużyna Legii postarzała się o niemal 2 lata - wówczas średnia wyniosła 26 lat.



Najstarsza Legia zagrała z Wartą Poznań - średnia 29,27 lat. Wówczas w składzie nie znalazł się żaden nastolatek, a tylko trzech graczy miało 25 lub mniej lat. Z kolei najmłodszy skład Czesław Michniewicz wystawił w 1/6 finału Pucharu Polski z Widzewem Łódź - 25,73 lat.



W sumie w 21 meczach sezonu 2020/21 zanotowaliśmy:

- 31 występów graczy poniżej 20 roku życia (Karbownik, Rosołek, Skibicki)

- 92 występy graczy między 20-25 rokiem życia

- 75 występów graczy między 26-29 rokiem życia

- 104 występy graczy co najmniej 30-letnich



Jesienią poprzedniego sezonu rozkład był inny:

- 61 występów graczy poniżej 20 roku życia (Majecki, Kulenović, Praszelik, Rosołek)

- 141 występy graczy między 20-25 rokiem życia

- 161 występów graczy między 26-29 rokiem życia

- 63 występy graczy co najmniej 30-letnich



Różnica przede wszystkim wynika z faktu, że między słupkami bramki "Wojskowych" zamiast 19-letniego Radosława Majeckiego występował 40-letni Artur Boruc - najstarszy zawodnik w drużynie. Najmłodszym piłkarzem, który pojawił się na placu gry, był Cezary Miszta, urodzony 30 października 2001 roku.