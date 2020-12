Najlepsze mecze Legii w 2020 roku

Środa, 30 grudnia 2020 r. 16:38 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Przedstawiamy najlepsze spotkania w wykonaniu legionistów w 2020 roku. Jeden z nich wybierzecie najlepszym meczem w Plebiscycie eLki 2020 - zapraszamy do oddawania głosów. Pamiętacie debiutanckie trafienie Pekharta? Spotkanie po którym Legia zdobyła mistrzostwo? Czy hat-trick skompletowany przez Rosołka?





22.02.2020: Legia Warszawa 4-0 Jagiellonia Białystok



Legioniści na prowadzenie wyszli już w 7. minucie, gdy piłka po strzale Marko Vesovicia odbiła się jeszcze od Tomasa Prikryla i wylądowała w siatce. Po strzeleniu gola warszawiacy przeważali, a ich gra mogła się podobać. Po pół godziny gry golkipera białostoczan uderzeniem głową pokonał Jose Kante. Po zmianie stron ponownie Gwinejczyk wpisał się na listę strzelców, tym razem po małym zamieszaniu tuż przed bramką przyjezdnych. W samej końcówce swojego debiutanckiego gola strzelił Tomas Pekhart, który postawił kropkę nad "i". Legia wygrała gładko i utrzymała pozycję lidera.



10.06.2020: Legia Warszawa 5-1 Arka Gdynia



Gdynianie niespodziewanie na prowadzenie wyszli już po kilkudziesięciu sekundach. Następnie inicjatywę przejęli warszawiacy, jednak na trafienie czekaliśmy do końcówki pierwszej części spotkania. Paweł Wszołek znakomicie wykończył dośrodkowanie "Veso". Po zmianie stron rozwiązał się worek z bramkami. W 50. minucie własnego golkipera pokonał Adam Marciniak. Kilka minut później mocnym strzałem popisał się Luquinhas, a jego trafienie dało Legii dwubramkową przewagę. Po chwili czwartą bramkę dołożył Mateusz Cholewiak, a następnie ładnym trafieniem popisał się Vamara Sanogo. Dla Francuza był to pierwszy mecz po 11 miesiącach przerwy.



11.07.2020: Legia Warszawa 2-0 Cracovia



Od początku warszawiacy wiedzieli, że po tym spotkaniu będą mogli świętować zdobycie mistrzostwa. "Wojskowym" wystarczał remis, jednak od początku starali się zdobyć trzy punkty. Pierwszy cios padł w 23. minucie. Tomas Pekhart znakomicie wykorzystał dogranie z prawej strony i z najbliższej odległości głową pokonał bramkarza Cracovii. Stołeczny klub prowadził grę, a drugi cios zadał Walerian Gwilia. Świetne przejęcie na połowie rywala zanotował Bartosz Slisz, piłka po chwili trafiła pod nogi Gruzina, który precyzyjnym strzałem pokonał Hrosso. Legioniści zostali M15TRZAMI kraju!



14.08.2020: GKS Bełchatów 1-6 Legia Warszawa



Był to pierwszy mecz w sezonie 2020/21. Legioniści pojechali do Bełchatowa w ramach pierwszej rundy Pucharu Polski. Legia od początku przeważała. W 12. minucie sytuacje sam na sam wykorzystał Maciej Rosołek, który tym samym zapewnił prowadzenie przyjezdnym. W 28. minucie młody snajper ponownie wpisał się na listę strzelców, tym razem wykończył dogranie Luquinhasa. W 35. minucie GKS po raz pierwszy poważnie zagroził Legii i od razu skończyło się to golem. Legioniści pogubili się w polu karnym, co wykorzystał Damian Hilbrycht. Tuż przed zejściem do szatni, po wrzutce z rzutu rożnego Filipa Mladenovicia niefortunnie we własnej szesnastce interweniował Michał Pawlik, który pokonał golkipera GKS-u. Po przerwie warszawiacy nie zwalniali tempa i czwartą bramkę zdobył Paweł Wszołek. Pomocnik skorzystał z bardzo dobrego prostopadłego podania od Rosołka i w sytuacji sam na sam nie dał szans bramkarzowi GKS-u. Po godzinie gry swoją dobrą grę udokumentował Filip Mladenović. Kropkę nad "i" postawił Maciej Rosołek! Josip Juranović miękko podał do Mateusza Hołowni, ten przytomnie wycofał piłkę do "Rosiego", a ten skomplementował hat-tricka.



2.11.2020: Warta Poznań 0-3 Legia Warszawa



W 12. minucie pierwszą bramkę dla Legii zdobył Paweł Wszołek, który z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki po świetnym podaniu Filipa Mladenovicia z lewej strony. Dziesięć minut później było już 2-0. W 23. minucie dobre podanie dostał wychodzący na pozycję Joel Valencia. Ekwadorczyk odegrał futbolówkę do środka, a akcję wykończył świetnym uderzeniem Filip Mladenović. Po pół godziny gry Legia nie pozostawiła żadnych złudzeń poznaniakom. Nieudany strzał oddał Josip Juranović, piłka trafiła jeszcze do Tomasa Pekharta, a ten głową podwyższył wynik. Druga połowa pozostawiała trochę do życzenia, jednak Legia bezpieczny wynik osiągnęła już po pół godziny gry.



8.11.2020: Legia Warszawa 2-1 Lech Poznań



O tym, że ten mecz znalazł się w tym zestawieniu zadecydowały jego ostatnie minuty. W 29. minucie Josip Juranović wpakował piłkę do własnej siatki. W 59. minucie na murawie zameldował się Kacper Skibicki, który kilka minut później wyrównał stan meczu. Idealny debiut młodego zawodnika. W samej końcówce, tuż przed końcowym gwizdkiem arbitra trzy punkty Legii zapewnił Rafael Lopes. Mecz na dłużej zapadnie w pamięci kibiców ze stolicy i tych z Poznania ;)