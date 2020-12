Rozliczenie wróżb z 2020 roku

Czwartek, 31 grudnia 2020 r. 08:00 Woytek, źródło: Legionisci.com

Na początku ubiegłego roku przewidywaliście co wydarzy się w Legii Warszawa kolejnych 12 miesiącach. Teraz przyszła na rozliczenie tamtych wróżb. O ile zdecydowana większość z Was była przygotowana na to, że "Wojskowi" nie zagrają w fazie grupowej Ligi Mistrzów, o tyle kolejny raz zespół rozczarował i nie awansował do Ligi Europy, choć 68% typujących twierdziło, że ta sztuka mu się uda. Ponad 80% spodziewało się, że posadę trenera do końca roku utrzyma Aleksandar Vuković, a zaledwie 5% osób stawiało na to, że nowym szkoleniowcem będzie Polak. Niemal wszyscy spodziewali się, że na stanowisku prezesa nie zajdą zmiany, ale mało osób spodziewało się, że dług będzie wynosił dużo ponad 100 mln zł (aktualnie ponad 160 mln zł).



Po zebraniu wszystkich odpowiedzi w całość okazało się, że prawidłowo wytypowaliście 16 z 25 pytań. Daje to aż 64% skuteczność i jest jednocześnie dwa razy lepszym wynikiem niż w 2019 roku!



Spośród wszystkich, którzy oddali swoje typy (1087 osób) najlepiej poradziły sobie cztery, które udzieliły aż po 20 prawidłowych odpowiedzi. Dwie z nich, które podały swoje maile piotrwrobel-83@*** i kwitek@*** zgodnie z zapowiedziami otrzymają upominki od redakcji serwisu.



Poniżej prezentujemy pytania, najpopularniejszą odpowiedź i rozliczenie - trafiony, - nietrafiony.



1. Legia zdobędzie mistrzostwo Polski:

96% - tak



2. Legia zagra w finale Pucharu Polski:

92% - tak



3. Legia zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów:

88% - nie



4. Legia zagra w fazie grupowej Ligi Europy:

68% - tak



5. Legia odpadnie w eliminacjach europucharów w rundzie:

67% - nie odpadnie, awansuje do grupy (odpadła w 4. rundzie)



6. W ostatnim meczu rundy jesiennej trenerem Legii będzie:

81% - Aleksandar Vuković (5% miał polski trener)



7. Legia wygra:

40% - 23-25 meczów



8. Legia przegra:

50% - 10-12 meczów



9. Legia strzeli we wszystkich oficjalnych meczach:

57% - 76-85 goli (strzeliła 65 goli)



10. Najlepszym strzelcem Legii w 2020 roku będzie:

31% - Jose Kante



11. Radosław Majecki:

72% - odejdzie z Legii latem



12. Jarosław Niezgoda:

73% - odejdzie z Legii jeszcze tej zimy



13. Z powodów sportowych lub dyscyplinarnych do rezerw zostanie przesuniętych __ zawodników:

35% - 2 (nikt nie został oficjalnie odsunięty)



14. Dariusz Mioduski przestanie być prezesem klubu:

93% - nie



15. Ośrodek treningowy Legii w Książenicach zacznie funkcjonować latem:

69% - tak



16. Carlitos wróci do Legii:

95% - nie



17. W grudniu z raportów finansowych dowiemy się, że zadłużenie klubu wynosi:

40% - 21-50 mln zł (zadłużenie wynosi ponad 160 mln zł)



18. Legia odpadnie z pucharów z drużyną z kraju niżej notowanego w rankingu UEFA:

87% - nie (Azerbejdżan jest wyżej od Legii)



19. Koszykarze Legii:

70% - utrzymają się w PLK



20. Powstaną boiska treningowe przy ul. Czerniakowskiej:

82% - nie



21. Michał Karbownik zostanie sprzedany z Legii za rekordową sumę w historii Ekstraklasy:

68% - tak



22. Ivan Obradović zadebiutuje w oficjalnym meczu pierwszej drużyny Legii:

83% - nie



23. Radosław Cierzniak przedłuży latem kontrakt z Legią na kolejny sezon:

66% - tak



24. Kibice Legii pojadą na wyjazdowy mecz w ponad 3 tysiące osób:

75% - tak



25. Najwyższe zwycięstwo Legii będzie...

40% - pięcioma bramkami

33% - 4 - 6,4 mln euro



Sprawdźcie szczegółowe wyniki typowania tego, co miało wydarzyć się w 2020 roku



Jutro startują wróżby na 2021 rok!