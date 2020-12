Transfery

Rosołek wypożyczony do Arki

Środa, 30 grudnia 2020 r. 19:31 Woytek, źródło: Legia Warszawa

Piąty zawodnik odszedł z kadry pierwszej drużyny Legii tej zimy. Tym razem Maciej Rosołek został wypożyczony do Arki Gdynia do końca sezonu 2020/21.







W trwającym sezonie napastnik 11 razy pojawił się na boisku, ale tylko czterokrotnie od pierwszej minuty. Początek sezonu miał bardzo udany, kiedy to w meczu Pucharu Polski z GKS-em Bełchatów zdobył 3 bramki, ale potem ani razu nie pokonał bramkarzy rywali. W sumie 19-latek ma na swoim koncie 28 meczów w barwach Legii i 6 goli. Jego kontrakt z Legią obowiązywał do 30 czerwca 2022 roku, ale został przedłużony do 31 grudnia 2022 roku.



- Ostatnia runda była dla niego niestety stracona. Rozmawiałem już z Maćkiem, być może właśnie wypożyczenie będzie dla niego najlepszym rozwiązaniem. Być może takie rozwiązanie na rundę wiosenną będzie dla niego i dla klubu optymalne - mówił przed świętami Czesław Michniewicz.



Szczegółowe statystyki Macieja Rosołka