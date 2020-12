Mecz z Wilanowem przełożony

W niedzielę futsalowa drużyna Legii Warszawa miała rozegrać spotkanie 1/32 finału Pucharu Polski z ekstraklasowym AZS-em UW Wilanów. PZPN podjął jednak decyzję o przełożeniu wszystkich spotkań tej rundy na inny termin. Najbliższe spotkanie legioniści rozegrają w niedzielę, 10 stycznia o godzinie 14:00, w hali OSiR Włochy z AZS-em UG Gdańsk. Będzie to mecz na szczycie I ligi, bowiem gdańszczanie o jeden punkt wyprzedzają zespół ze stolicy. Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal

