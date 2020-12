Oficjalnie: Antolić odszedł z Legii

To co było wiadome już od kilku miesięcy, ostatniego dnia roku oficjalnie potwierdziła Legia Warszawa. Stołeczny klub nie przedłużył wygasającego kontraktu z Domagojem Antoliciem . Od jutra Chorwat będzie miał status wolnego zawodnika. Przed świętami publikowaliśmy obszerne podsumowanie trzyletniego pobytu Antolicia w Legii - zapraszamy do lektury "Antola, dziękujemy za wszystko i życzymy wszystkiego najlepszego na dalszym etapie piłkarskiej kariery" - napisał w komunikacie klub. Antolić wywalczył z Legią dwa tytułu mistrza Polski (2018 i 2020) oraz Puchar Polski 2018. Debiut: Zagłębie Lubin 2-3 Legia Warszawa (9.02.2018) Ekstraklasa: 77/4 Puchar Polski 10/0 Europejskie puchary: 10/0 Superpuchar Polski: 1/0 Ogółem: 98 meczów / 4 bramki

Rafa(L)81 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dzięki za grę, powodzenia na przyszłość. Cieszę się, ze już nie u nas odpowiedz

robochłop - 4 godziny temu, *.orange.pl Dzięki za grę dla naszego klubu Antola...bardzo solidny zawodnik...powodzenia w innym klubie chłopaku... odpowiedz

ja - 4 godziny temu, *.chello.pl @SEBO(L): Sorry, ale bzdury pleciesz. Zdaje się, że był wybrany zawodnikiem rundy, a zdobyliśmy MP.



15 MP w ponad 100 letniej historii.



A to, że ekstraklapa jest jaka jest, nie da się jej oglądać, i nasi kopacze też są tragiczni i wystarczy trochę lepiej zagrać by być "docenionym" to już inna sprawa.



SEBO(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl @ja: bez sorry,ale chyba ch.j widziałeś w życiu,i w piłce tym bardziej,do tego chyba miałeś chyba zwolnienie z wf,skoro gloryfikujesz gościa wybranego na Piłkarza Sezonu (o czym nawet nie wiesz i mylisz pojęcia-taki kibic z Ciebie) przez innych dla beki. Ale nie masz o tym pojęcia,piłkę kojarzysz z Messim i innym Cristiano,nie widzisz co kto umie,więc Jose Kante też byś bronił... Antolić,piłkarz pozbawiony wszystkiego,ma obrońców, którzy dostrzegają...solidność za 8500000 zł za 3 lata. :D daj jeszcze na oprawę,niech palą twoje pieniądze w racach i też klaszcz z zachwytu "WOW,ALE PIĘKNIE!!". odpowiedz

SEBO(L) - 5 godzin temu, *.chello.pl Do wszystkich piszących przede mną i po mnie,do redakcji również:

DZIŚ OFICJALNIE ODCHODZI PIŁKARZ - SYMBOL !

Symbol bezsensownych i kosztownych transferów piłkarzy,którzy niczym nie wyróżnili się przed grą w Legii, i grą w niej również.

Plusy? Gol z Leszkiem w meczu,który zapamiętaliśmy,i oni też, bo mieli dosyć.

0,5-0,75 sezonu mistrzowskiego na przyzwoitym,z tendencją zwyżkową,poziomie.

Tyle. Minusów? Dużo,nie mamy tyle czasu,ogólnie piłkarz nic nie wznoszący do klubu z takimi aspiracjami. Ale... ktoś go tu sprowadził i to nie Antolicia wina. Więc...

Jest to jedna z większych pomyłek transferów kadrowych, symbol braku gry w rzeczywistych,grupowych,pucharach. Do tego pomyłek kosztownych,za które nikt nie "beknie". 750 000 € transfer + 3 lata gry po ok. 400 00/rok ,czyli blisko 8 500 000 zł za jednego,ważnego gola (wiem,to defensywny pomocnik),brak zabezpieczenia tyłów,podania do najbliższego, i ogólną bylejakość...

NAPRAWDĘ, KU.WA,DZIĘKI. STARCZY. ŻEGNAM... odpowiedz

Po(L)ubiony - 5 godzin temu, *.chello.pl @SEBO(L): Dzięki niemu i Vesovicovi, graliśmy rewanż ze Spartakiem Trnava w 9-tkę. Mecz, który mimo to, wygraliśmy 1:0. A było 2:0 do odrobienia. Niestety, to nie był dobry piłkarz. odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl @Po(L)ubiony: Z Jagą też dostali, i przegrali mecz na mrozie... odpowiedz

qqleskooo - 5 godzin temu, *.chello.pl najlepszym transferem będzie odejście Mioduskiego, który zadłużył Legie na 170 milionów!!! kiedy kibice się obudzą? odpowiedz

Władeczek - 6 godzin temu, *.netfala.pl Gnać paralityków z Legii faken! odpowiedz

Raf - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Władeczek: Dokładnie. Ale Antolicia to już wogóle że go wzięli do Legii. To ktoś miał łeb. Takiego drewna to u nas w ekstraklasie na pęczki. Mioduski mi zaplusował że go pożegnał. odpowiedz

