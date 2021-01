Plan sparingów Legii II 06.02. (SO) GKS Jastrzębie - Legia II [Jastrzębie Zdrój] 13.02. (SO) Legia II - Znicz Pruszków [LTC] 20.02. (SO) Legia II - Pogoń Grodzisk Mazowiecki [LTC] 27.02. (SO) Legia II - Ursus Warszawa [LTC] 06.03. (SO) Legia II - Zawisza Bydgoszcz [LTC]

W drugim meczu sparingowym tej zimy rezerwy Legii Warszawa przegrały 0-3 z Motorem Lublin, którego trenerem jest Marek Saganowski. Już do przerwy legioniści przegrywali 0-3. Spotkanie odbyło się w Legia Training Center. Już w 20. minucie boisko z powodu groźnie wyglądającego urazu musiał opuścić Kamil Kurowski. Kolejny mecz kontrolny legioniści mają zaplanowany na 6 lutego, a ich rywalem będzie GKS Jastrzębie. Sparing: Legia II Warszawa - (0-3) Motor Lublin 0-1 - 8' Wójcik 0-2 - 10' Wójcik 0-3 - 19' Rak Legia II (I połowa): Jakub Kowynia - Oskar Wojtysiak, Jehor Macenko, Inaki Astiz, Patryk Konik - Lionnel Negou, Kamil Kurowski (20' Kacper Gościniarek), Mikołaj Kwietniewski, Damian Warchoł, Radosław Cielemęcki - Szymon Włodarczyk Legia II (I połowa): Sebastian Krejer - Jakub Kwiatkowski, Jehor Macenko, Radosław Pruchnik, Luís Rocha - Piotr Cichocki, Mikołaj Kwietniewski, Kacper Gościniarek, Bartłomiej Ciepiela, Dawid Niedźwiedzki - Wiktor Kamiński Strzały (celne): Legia II 9 (1) - Motor 20 (6)

MARKUS od 51 LAT Legia - 48 minut temu, *.t-mobile.pl Jacy włodarze taka drużyna odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Zayeebista mlodziez prowadzona przez zayeebisty sztab szkoleniowy. Mozemy budowac kosmiczne akademie rodem z NASA i technologia kosmiczna, ale przy "naszym" know-how i "naszej" mysli szkoleniowej rownie dobrze moglibysmy uczyc swinie latac.

A Mioduski pewnie juz liczy kase za te mlodziez... Kolejne "dear friends"? odpowiedz

warka80 - 1 godzinę temu, *.net.pl Michał17211 racja, niektórzy myślą dajcie szansę młodym tylko że młodzi na tą chwilę się nie nadają na ekstraklasę patrz 2 ostatnie mecz sezonu 2019/2020 odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Oby Mareczek Saganowski rozwijał się jako trener w Lublinie i kiedyś jak już będzie gotowy objął pierwszą drużynę Legii. Na razie życzę mu sukcesów w Motorze. Choć wiadomo, że akurat w tym meczu kibicowałem (L). odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @L: "Mareczek"? brzmi bardzo pedalsko... Zreszta jak "Legiunia". odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl BRAWO !!!!!!!!!

Brać ich do pierwszej drużyny.

Idealnie pasują do poziomu Jędzy , Wieteski , Stolarza i reszty tego składu drewna.

Nie ma to jak zdolna młodzież !!!!!!!!!!! odpowiedz

Rdzenny - 51 minut temu, *.centertel.pl @Legion: nawet dżepetto nie zrobi z tego drewna z akademi czytaj wychuchanych synusiow trenujacych za hajs bogatych tatusiow i mamusi porzadnych pilkarzy ...dno odpowiedz

Michal17211 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jestem teraz ciekawy gdzie są ci, którzy tych małolatów widzą w pierwszym składzie w ekstraklasie? Oni przegrywają z 2-ligowcem trzema bramkami. To co by z nimi zrobił Lech czy Gdańsk?? Litości odpowiedz

StankoL - 1 godzinę temu, *.net.pl @Michal17211: tylko nie zapomnij że to są dopiero sparingi i przygotowania do sezonu, pomysl trochę jak coś napiszesz . Lech pokazał wczoraj że małolaci im punkty zabrali.. odpowiedz

SNS - 1 godzinę temu, *.onet.pl @Michal17211: Różnica jest taka że do pierwszego składu wsadza się jednego, dwóch, gdzie otoczeni są zawodnikami pierwszego składu. Jak to mówią eksperci "Mieszanka młodości i doświadczenia". Tu jest mieszanka młodości i niedoświadczenia. Dodatkowo kilku zawodników "dwójki" trenuje z "jedynką" i tu nie grali. odpowiedz

