Koszykówka

Konopatzki odszedł do Krosna

Niedziela, 3 stycznia 2021 r. 09:26 Bodziach, źródło: Legionisci.com

24-letni koszykarz Legii, Mariusz Konopatzki, na własną prośbę, z dniem 2 stycznia 2021 roku rozwiązał kontrakt z naszym klubem. "Mario", mogący grać na pozycjach 2-3, nie był zadowolony ze swojej roli w drużynie, a także malejącej liczby minut na parkiecie w ostatnim czasie. Zawodnik nie znalazł się w kadrze meczowej na mecz w Toruniu (23 grudnia), a kilka dni później ustalił warunki przedwczesnego rozwiązania obowiązującego do końca sezonu 2020/21 kontraktu. Konopatzki w związku z tym nie był brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na mecz z Zastalem Zielona Góra (1 stycznia). Zawodnik szybko podpisał kontrakt z I-ligowym Miastem Szkła Krosno, a miał oferty również z innych drużyn zaplecza ekstraklasy. W ostatnim czasie w Legii, konkurował o miejsce w składzie z Nickiem Nealem, Lesterem Medfordem, Jamelem Morrisem, Kubą Karolakiem i Grześkiem Kamińskim.



W obecnym sezonie w barwach Legii rozegrał 14 meczów (średnio 11:07 min.), w których zdobył 21 punktów. Trzykrotnie, dla podtrzymania rytmu meczowego, wystąpił również w drugoligowych rezerwach Legii. W minionym sezonie Konopatzki zagrał w Legii osiem spotkań - wówczas został sprowadzony do stolicy w trakcie sezonu, z I-ligowego Sokoła Łańcut. Ze względu na zakończony przedwcześnie sezon (koronawirus), zagrał jedynie w ośmiu spotkaniach, spędzając na parkiecie średnio ponad 20 minut i zdobywając 3,4 punktu. Pierwsza przygoda Konopatzkiego w Legii miała miejsce w bardzo udanym dla naszego klubu sezonie 2018/19, zakończonym udziałem w play-off (2:3 z Arką). W tamtych rozgrywkach "Mario" wystąpił w 35 meczach, średnio przed 13 minut i zdobywał 2,9 punktu.



Łącznie, jak do tej pory, zawodnik rozegrał w pierwszym zespole Legii 57 meczów (w tym dwa w Pucharze Polski), zdobywając 207 punktów (w tym 7 w PP) oraz pięć spotkań w drugoligowych rezerwach Legii.



Mariusz Konopatzki w Legii Warszawa:

2020/21: Legia Warszawa (EBL) - 14 meczów, śr. 11:07 min. gry, 1.5 pkt., 2.4 zb., 1.3 as.

2020/21: Legia II Warszawa (II liga) - 3 mecze, śr. 26:12 min. gry, 10.0 pkt., 8.3 zb., 10.0 as.

2019/20: Legia Warszawa (EBL) - 8 meczów, śr. 20:24 min. gry, 3.4 pkt., 3.6 zb., 2.0 as.

2018/19: Legia Warszawa (EBL) - 35 meczów, śr. 13.28 min. gry, 2.9 pkt., 2.1 zb., 0.9 as.

2018/19: Legia II Warszawa (II liga) - 2 mecze, śr. 29:41 min. gry, 24.0 pkt., 8.0 zb., 5.5 as.



Razem: 55 meczów w Energa Basket Lidze, 2 w Pucharze Polski i 5 w drugoligowej Legii II Warszawa.