Plotki transferowe: Fin z ligi włoskiej nowym skrzydłowym?

Zdaniem internetowego wydania włoskiego dziennika La Gazzetta dello Sport, Legia rozważa sprowadzenie piłkarza Brescii - Simona Skrabba. Zawodnik ma 25 lat i może grać jako skrzydłowy lub napastnik. Skrabb jest Finem, a do ligi włoskiej trafił w styczniu ubiegłego roku ze szwedzkiego IFK Norrköping. W tym sezonie uzbierał w Brescii cztery występy - trzy w Serie B i jeden w Pucharze Włoch. W poprzednich rozgrywkach Skrabb miał okazję grać w Serie A. We włoskiej ekstraklasie rozegrał dziesięć meczów, dorzucając do tego sześć występów w eliminacjach Ligi Europy (jeszcze w barwach Norrköping).

Darek - 34 minuty temu, *.chello.pl 4 mecze w rok w drugiej lidze włoskiej.Europo nadchodzimy. odpowiedz

Aaa - 54 minuty temu, *.vectranet.pl Z pustego i Salomon.... odpowiedz

Jaro - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Widać przemyślaną strategię i chęć powrotu do fazy grupowej pucharów... Miodek dzwonku obudź się i kupuj zawodników pokroju Odjidji a nie jakieś badziewie!! odpowiedz

TNT - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie chce nic mówić ale o tej porze powinniśmy mieć już przynajmniej 2-3 transfery do klubu. odpowiedz

Zdzicho - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Dlaczego nie ma ile goli i asyst?

;-) odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.plus.pl Prezes jak zwykle poważnie jeśli chodzi o ruchy transferowe prawdziwa perełka tak trzymać panie Mioduski a we wrześniu Liga Mistrzów odpowiedz

Borys - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Buroki ile można przy was nerwów użyć dla Legii tylko piłkarz z długoletnim starzem w lidze Niemieckiej nauczony Pracy Pracy Pracy wtedy jest łatwiej z adaptacją i myśleniem typu Hlousek pierwsze 2 lata po przyjściu z Stutgarttu i inne przykłady jak ten serbski napastnik inny styl bycia i życia Po Niemieckim faszerunku nie trzeba ich uczyć biegania i ćwieczeń wpajasz im tylko taktyke pozdro dla dyrektora Sportowego bo jest głupi jak cap i sciąga dalej szrot lepiej 1 człowiek niż z klasą niż 3 z nadwagą głąby???? odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Brać idealne wzmocnienie dla naszych rezerw. Mam nadzieję, że to tylko plotka chociaż nieźle podnosi ciśnienie. odpowiedz

1909 - 1 godzinę temu, *.media.pl Miekiszon odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Po co ?

Chyba, że FINLANDIA będzie na trybunach polewana odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Chcieliście wzmocnienia, macie wzmocnienia! odpowiedz

Brukusta - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl 25 minut grał na mecz... Powalająca statystyka... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Brukusta: Warto dodać że w średniaku drugiej ligi włoskiej... odpowiedz

Piasek - 3 godziny temu, *.inetia.pl Fajnie, ja bym może spróbował sprowadzić jakiegoś koreańczyka z ligi meksykańskiej, albo 35-letniego serba odpowiedz

Karamba - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Witam kolejny ogórkowy zaciag sie szykuje nasz prezes nadal nie rozumie ze nie liczy sie ilosc tylko jakosc kupic 2 konkretnych piłkarzy a nie kolejny szrot z zagranicy a pózniej jestesmy zaskoczeni ze wszyscy nas leją w pucharach żenada . odpowiedz

Luczysko - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Po co nam ogórek z Finlandii, już wolę dać szansę Skibnickirmu i młodzieży odpowiedz

AdamJ - 4 godziny temu, *.chello.pl Kurzawa? Wolny, beznadziejny, nieprzydatny. odpowiedz

Świstak666 - 3 godziny temu, *.chello.pl @AdamJ: wolny owszem, ale za to ze stojącej piłki potrafi świetnie dograć, ma świetną lewą nogę, sprawdzony w ekstraklapie i jak najbardziej przydatny na pozycji bocznego pomocnika. odpowiedz

Sobo(L)ew - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Świstak666: U nas ze stojącej piłki to jest komu wrzucać, większym problemem jest, że te qurwa artysty nie potrafią wykończyć. Nawet Messi czy Ronaldo by tu nie pomogli odpowiedz

Świstak666 - 4 godziny temu, *.chello.pl a Kurzawa do wzięcia za darmo jest... odpowiedz

jo - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Wzmocnienie jak z ostatnich lat rządów miodka. Piłkarz, który uzbierał kilka występów w drugiej lidze włoskiej... Amen. A potem pudel go odda tradycyjne bza darmo... odpowiedz

Odlaraj - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @jo: pamietasz skąd się wziął u nas Prijo? odpowiedz

Żmija - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Odlaraj: pamiętasz Pasqato? odpowiedz

Kibolek - 3 godziny temu, *.telefonica.de @Odlaraj: pamiętam z 2 ligi tureckiej i był drewnem cała rundę. Dopiero po przerwie zaczął coś grać. Czyli nauczył się w LEGII grać w piłkę od Nikolicia . Pozdro odpowiedz

jo - 26 minut temu, *.tpnet.pl @Odlaraj: oczywiście będę trzymać kciuki bo co innego mogę zrobić. Chodzi mi o coraz bardziej dziwaczne zakupy z uwagi na pustki w kasie klubu. Szlag mnie trafia jak patrzę co ten facet rozje&@ł... Na MP może wystarczy ale na puchary to na 100% nie. Znowu wyda głupio forsę i znowu powiększy długi. Zaraz będzie poważny problem, może nawet z licencją. odpowiedz

Brat - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Nie powala. Pasquato bis. odpowiedz

M. - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Zagadka, dobry jest czy się nie nadaje? Lepiej jakiegoś piłkarz Bałkanów wziąć, u nas super się spisują. odpowiedz

ding - 4 godziny temu, *.chello.pl Napiszcie, że "Lis nie dla Legii", bo przedłużył kontrakt z Wisłą odpowiedz

Żmija - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @ding: wydaje mi się, że to tylko plotka była. Kontrakt negocjował, więc taka wrzutka była mu na rękę i tyle... I całe szczęście! odpowiedz

