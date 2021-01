Ruszają przygotowania do rundy wiosennej

W poniedziałek pierwsza drużyna Legii Warszawa rozpoczyna przygotowania do dalszej części sezonu. Po dwutygodniowych urlopach zawodnicy stawią się w Legia Training Center, gdzie będą przechodzili badania wydolnościowe i szybkościowe. Wszystkich piłkarzy i sztab czekają także testy na obecność koronawirusa, ponieważ są wymagane, by polecieć na zgrupowanie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do Dubaju ekipa wyruszy w środę o godzinie 13:00 z Lotniska Chopina bezpośrednim lotem liniami Emirates. Na miejsce zespół dotrze przed godziną 22. Bazą legionistów będzie Jebel Ali Beach Hotel. Drużyna będzie miała do swojej dyspozycji boisko na wyłączność. Podczas 16-dniowego pobytu Legia rozegra pięć spotkań sparingowych: 9.01. Liwa FC (2. liga ZEA) 13.01. dwa mecze (rywale w trakcie potwierdzania) 18.01. mecz (rywal w trakcie potwierdzania) 21.01. FK Krasnodar (rosyjska Premier Liga) Do Polski drużyna wróci w piątek, 22 stycznia i przez tydzień będzie trenowała we własnym ośrodku treningowym. W niedzielę, 31 stycznia o godzinie 17:30 Legia rozegra wyjazdowy mecz 15. kolejki Ekstraklasy z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Zapraszamy na codzienne relacje ze zgrupowania na Legionisci.com!

A. - 46 minut temu, *.net.pl Z kim piąty sparing? " Legia rozegra pięć spotkań sparingowych:" a na liście tylko cztery? odpowiedz

jo - 8 minut temu, *.sekocin.pl @A.: Umiesz ty czytać ze zrozumieniem ... ? odpowiedz

Rdzenny - 54 minuty temu, *.centertel.pl Jedza daj cynk na forum czy pierwszy mecz po przerwie tez ustawicie bo kasa mi sie przyda ! Haha odpowiedz

Marcin - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Powinni biegać po górach bo lecą tam na wakacje. Wrócą do Polski może być mróz i powiedzą że muszą się zaaklimatyzowac. Ale zobaczymy... Dubaj.. czyli z kasą nie jest tak źle odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl @Marcin: Na początku w lidze i tak dadzą dupy.Po meczu powiedzą że praca jaką wykonalismy w Dubaju przyniesie efekty tylko potrzeba na to trochę czasu.Czujemy jeszcze trudy zgrupowania w nogach.Z każdym meczem bedzie lepiej.Wiemy o co gramy i wiemy w jakim jestesmy klubie i jakie mamy cele.

Takie słodkie pierdzenie jak co roku.

Później zaliczą jeszcze 2 porażki i 3 remisy co w naszej nędznej dupoklasie i tak wystarczy do zdobycia tytułu.

Niektórzy piłkarze trochę dorobia do pensji i interes się kreci.

Później maksymalnie trzecia runda eliminacji do europejskich pucharów i wiecej czasu w tygodniu na balety.

Co roku ten sam scenariusz. odpowiedz

Young - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Marcin:z tego co czytałem w PS to początkowo mieli jechać do Turcji, tylko 500 + im zaproponowało kierunek arabski. odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Young : po lesie kabackim powinni ganiać, a Artur i Babol za ostatnie popisy na bosaka! odpowiedz

Mądrala 0,7 - 16 minut temu, *.246.2 @Darek : W samo sedno !! odpowiedz

