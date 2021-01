Dobrzy Ludzie podsumowali rok 2020

Poniedziałek, 4 stycznia 2021 r. 10:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Grupa Dobrzy Ludzie podsumowała miniony rok, w którym ze względu na pandemię koronawirusa, działalność legijnej grupy została mocno ograniczona. Na pewno zapamiętane zostanie przekazanie ambulansu dla szpitala dziecięcego, jak również dalsza pomoc dla Centrum Zdrowia Dziecka.



"To był... dziwny rok. Śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że dla wielu z nas 2020 był najtrudniejszym rokiem w życiu. Pandemia wywróciła nasze dobroludziowe plany do góry nogami. Właściwie miała skazać nas na niemożność jakichkolwiek działań z uwagi na całkowity wiosenny lockdown, ale... Zacznijmy od początku.

W lutym uroczyście przekazaliśmy Ambulans dla WSDD. Podziękowaliśmy wszystkim darczyńcom, grupom i poszczególnym osobom i uroczyście odsłoniliśmy ambulans przed SportsBarem. Byliśmy szczęśliwi i pełni nadziei, że kolejny rok naszych działań zaczyna się 'z grubej rury' i na pewno dalej będzie tylko bardziej intensywnie. Początek marca to moment, kiedy świat powoli stawał w miejscu, a my zdawaliśmy sobie sprawę, że nic z tego co planowaliśmy, nie dojdzie do skutku... Okazało się, że nasza służba zdrowia nie jest przygotowana do walki z covidem.







Postanowiliśmy pomóc tym, z którymi współpracowaliśmy dotychczas - warszawskim szpitalom dziecięcym. W placówkach służby zdrowia brakowało praktycznie wszystkiego, na już były potrzebne: płyny dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, a ceny rosły w zawrotnym tempie. Cały czas otrzymywaliśmy prośby o kolejne rzeczy, koordynowaliśmy co, gdzie i kiedy zawieźć, uruchomiliśmy kontakty, by zdobyć potrzebne rzeczy w jak najlepszych cenach. Bardzo dużo osób spoza naszej grupy również zaangażowało się w nasze działania. Pierwsze maseczki i płyny kupowaliśmy ze środków uzyskanych jeszcze przed wybuchem pandemii dzięki wszystkim tym, którzy kupują nasze gadżety. Niestety te środki szybko uległy wyczerpaniu. Założyliśmy zbiórkę na zrzutka.pl, która spotkała z dużym pozytywnym odzewem w naszym środowisku. Dzięki założonej zbiórce mogliśmy pomóc: Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawskiemu Szpitalowi dla Dzieci, Szpitalowi Dziecięcemu w Dziekanowie Leśnym, Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza, Szpitalowi Bielańskiemu.



Przekazaliśmy łącznie:

1621 litrów płynów dezynfekujących

470 litrów mydła antybakteryjnego

14631 sztuk maseczek ochronnych

18900 sztuk rękawiczek jednorazowych

450 przyłbic

7000 ochraniaczy na buty

291 kombinezonów wielorazowych

216 paczek chusteczek do dezynfekcji

120 sztuk past do zębów

2664 litrów wody mineralnej







Pandemia mocno pokrzyżowała nam plany, nie mogliśmy malować szpitali, działać tak jak dotychczas. Mimo to, udało się namalować dwie prace o tematyce Legijnej z ulubionymi przez dzieci bajkami: Radosna zabawa to Legia Warszawa - ponad 57-metrowe graffiti przy placu zabaw z motywami z Psiego Patrolu oraz prawie 18- metrowe 'Młoda Legia' z Myszką Mickey i Kaczorem Donaldem.







Pod koniec roku przekazaliśmy Centrum Zdrowia Dziecka 18 pudeł z grami, zabawkami, książkami oraz artykułami szkolnymi i rehabilitacyjnymi. Mamy nadzieję, że w Nowym Roku będziemy mieli szansę działać tak, jak to miało miejsce przed pandemią. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze działania i trzymajmy kciuki, że już niebawem spotkamy się na trybunie!" - informuje grupa.