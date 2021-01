Koszykówka

Spójnia Stargard 73-79 Legia Warszawa

Czwartek, 7 stycznia 2021 r. 19:10 Woytek, źródło: Legionisci.com, Legia Warszawa Sekcja Koszykówki

W meczu 21. kolejki Energa Basket Ligi Legia Warszawa wygrała 79-73 na wyjeździe ze Spójnią Stargard. Legioniści od samego początku objęli prowadzenie i z każdą kolejną kwartą powiększali swoją przewagę. Niebezpiecznie zrobiło się jednak w samej końcówce, bo gospodarze zdołali zmniejszyć stratę do 5 punktów, ale ostatecznie nie dogonili warszawiaków. Tym samym Legia zanotowała14 zwycięstwo w tym sezonie i nadal zajmuje miejsce w ścisłej czołówce ligi.



Spotkanie lepiej zaczęli legioniści, którzy łatwo wypracowywali sobie dogodne pozycje rzutowe i zamieniali je na punkty. Po celnym rzucie z dystansu Jakuba Karolaka Legia prowadziła 7:2. Spójnia wkrótce również cieszyła się trafieniami zza łuku w wykonaniu Nicka Fausta i Raymonda Cowelsa dzięki czemu gospodarze odrobili straty sięgające już w pewnym momencie ośmiu „oczek”. Końcówka pierwszej kwarty ponownie należała do gości z Warszawy – pod koszem przytomnie zareagował Dariusz Wyka, a po chwili środkowy trafił także za trzy punkty dzięki czemu jego zespół prowadził 24:14. Ostatecznie premierowa odsłona starcia zakończyła się zwycięstwem stołecznej drużyny 26:20.



Kolejne minuty upływały pod znakiem wyrównanej walki. Warszawianie lepiej od rywali spisywali się na bronionej tablicy nie pozwalając przeciwnikowi na ponowienia akcji. Skuteczny na tym etapie meczu Lester Medford dołożył kolejne trzy punkty do dorobku zespołu po czym trener Maciej Raczyński poprosił o przerwę na żądanie przy prowadzeniu Legii 38:29. Wskazówki szkoleniowca nie przełożyły się na lepszą grę jego zespołu. Zieloni Kanonierzy powiększali przewagę, która urosła w pewnym momencie do 14 „oczek”. Tuż przed syreną oznaczającą koniec pierwszej połowy stargardzianie zdobyli kilka punktów pozwalających ich nieco zmniejszyć dystans do rywala. Na półmetku starcia Legia prowadziła 48:36.



Przerwa nie podziałała motywująco na gospodarzy bowiem trzecią kwartę meczu rozpoczęli od serii ośmiu straconych punktów dzięki czemu stołeczna ekipa prowadziła już 56:36. Warszawianie grali swobodnie, ale ciągle na wysokim poziomie koncentracji dzięki czemu raz po raz nękali defensywę rywala. Po stronie Spójni najlepszymi zawodnikami byli podkoszowy Baylee Steele oraz Mateusz Kostrzewski lecz punkty tych zawodników to zdecydowanie za mało, by myśleć o dogonieniu Legii. Przed ostatnią kwartą drużyna Wojciecha Kamińskiego wygrywała 67:51.



Stargardzianie musieli rzucić wszystkie swoje siły na ostatnie dziesięć minut gry. Gospodarze zdołali zmniejszyć stratę, ale warszawianie wciąż panowali w strefie podkoszowej nie pozwalając rywalom na zbyt wiele. Legia nieco zatraciła skuteczność, na trzy minuty przed końcem meczu prowadziła 70:59. Pomimo kłopotów w ofensywie Zieloni Kanonierzy solidnie prezentowali się w defensywie co zaprowadziło ich do triumfu 79:73.



Kolejne spotkanie "Zieloni Kanonierzy" rozegrają we wtorek, 12 stycznia o godzinie 19:30 w Bydgoszczy.



PLK: Spójnia Stargard 73-79 Legia Warszawa

Kwarty: 20-26, 16-22, 15-19, 22-12



Spójnia Stargard [punkty, za trzy]

7. N. Faust 17 (2)

18. R. Cowels Iii 17 (4)

31. M. Kostrzewski 14

2. J. Dyson 5

3. S. Walczak 3

---

11. B. Stelle 12 (1)

24. O. Gudul 5 (1)

6. S. Szmit 0

14. F. Siewruk 0

1. Potap -

4. T. Śnieg -

32. K. Młynarski -



Legia Warszawa [punkty, za trzy]

8. L. Medford Jr 18 (4)

24. J. Morris 15 (3)

3. J. Karolak 12 (2)

14. G. Kulka 8 (2)

33. E. Watson 8

---

5. N. Neal 8

91. D. Wyka 8 (2)

31. G. Kamiński 2

15. A. Linowski 0

84. P. Kuźkow 0

99. J. Sadowski -



Komisarz: J. Żabko

Sędziowie: Ł. Jankowski, P. Pastusiak, M. Chrakowiecki



Mecz bez udziału publiczności.



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz