W związku z zakażeniem COVID-19 u Szymona Włodarczyka, nie będzie mógł on polecieć z zespołem na zimowy obóz treningowy w Dubaju. Zawodnik, wykazując objawy choroby, został przebadany 3 stycznia, a jego test dał wynik pozytywny. Piłkarz nie miał kontaktu z pozostałą częścią drużyny. Reszta zawodników, sztab oraz media klubowe przejdą badania w dniach 4-5 stycznia.

rudi - 18 minut temu, *.chello.pl a on juz tego nie mial kiedys? na reprezentacji? odpowiedz

1909 - 22 minuty temu, *.plus.pl Oby, jedzą, wietes i kante mieli dodatnie odpowiedz

...... - 13 minut temu, *.chello.pl @1909: Nie życz nikomu tego co tobie nie miłe. odpowiedz

lob - 45 minut temu, *.chello.pl Wielka szkoda............trzymaj się i zdrowiej młody....... odpowiedz

