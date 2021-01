De Petrillo dołączył do sztabu Legii

Legia Warszawa potwierdziła wcześniejsze doniesienia o tym, że do sztabu szkoleniowego dołączy Alessio De Petrillo . Włoch zostanie asystentem Czesława Michniewicza i będzie pomagał w w organizacji gry całej drużyny. - Przydadzą się nowe inspiracje i nowe pomysły, by rozwijać zawodników - mówił niedawno szkoleniowiec "Wojskowych". 53-letni włoski trener w Warszawie pojawił się 3 grudnia i na żywo przyglądał się zajęciom drużyny w Legia Training Center. Alessio De Petrillo ukończył szkołę trenerów Włoskiego Związku Piłki Nożnej Federazione Italiana Giuoco Calcio (Coverciano) Firenze i posiada licencję UFEA PRO. Przez większość kariery prowadził w roli pierwszego trenera zespoły występujące w Serie C: Gubbio Calcio, Monzę Calcio, US Alessandrię, Foligno Calcio i AC Prato. Był również członkiem sztabu Pisa Calcio w Primaverze (liga juniorów), współpracując z trenerem pierwszego zespołu Gian Piero Venturą, byłym selekcjonerem reprezentacji Włoch. De Petrillo miał wpływ na rozwój takich piłkarzy jak m.in. Christian Kouame (obecnie ACF Fiorentina i reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej), Francesco Rossi (Atalanta Bergamo), Gabriele Mancini, Alessandro Tuia (obaj Benevento Calcio) i Roberto Ogunseye (Cittadella AS, Serie B). - Od początku naszej pracy w Legii chcieliśmy, żeby do sztabu dołączył trener z zagranicy, który wzbogaci pracę trenerską, funkcjonowanie drużyny i pomoże usystematyzować naszą grę. Szukaliśmy szkoleniowca, który spełnia nasze kryteria. Alessio De Petrillo ukończył prestiżową szkołę trenerów, ma licencję UEFA PRO, pracował w wielu klubach i świetnie zna metodologię pracy włoskich szkoleniowców, którzy grają futbol uporządkowany. Zależy nam na nowych koncepcjach, poruszaniu się w różnych systemach i umiejętności ich zmiany w trakcie meczu, co jest charakterystyczne dla zespołów z Italii, m.in. Juventusu i Interu. Chcemy, żeby Legia grała w różnych ustawieniach i płynnie przechodziła między nimi - mówi pierwszy trener Legii Warszawa Czesław Michniewicz. Alessio De Petrillo jako piłkarz występował na pozycji środkowego pomocnika. W wieku 18 lat wraz z Eusebio Di Franceso (później trener m. in. AS Romy i Sampdorii Genua) byli najmłodszymi zawodnikami w kadrze Empoli FC. Nowy asystent trenera Czesława Michniewicza rozegrał ponad 90 meczów w Serie C i 300 meczów na szczeblu Serie C1-C2. Jego karierę zatrzymała seria kontuzji, po których rozpoczął pracę trenerską.

Komentarze (18)

+ dodaj komentarz

dodaj

Www - 2 godziny temu, *.chello.pl Specjalista z serie C normalnie klękajcie narody oto nadchodzimy. Czy jeszcze kiedyś będzie dobrze w tym klubie??? odpowiedz

Paul Visco - 2 godziny temu, *.chello.pl Banda ignorantów , tutaj komentuję . Człowiek jeszcze dobrze pracy nie zaczął a już psy na nim wieszają . Nawet trener 5 ligi holenderskiej , bardziej wyszkoli technicznie naszych grajków niż najlepszy Polski trener, tj i Włoski 5 -to ligowy trener bardziej ogranie temat defensywy i porządku na boisku . Przydałby się aby jeszcze jakiegoś trenera z Niemiec ogarnąć to będzie jakaś konsekwencja . Wstyd mi za Polski naród marud i wiecznie niezadowolonych dzieciaków . Simeone mu się marzy , a co powiesz jak bilet będzie kosztować 8 razy więcej aby zapłacić Simeone , gaże ? odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.chello.pl De Petrillo - brzmi jak z bajki :D



"i posiada licencję UFEA PRO" - nie no jak ma taką licencję UFEA to musi być przekot.







Dobre trener z 3 ligi włoskiej, a opis jakby Diego Simeone przychodził.

odpowiedz

zoom - 3 godziny temu, *.plus.pl Ja bym postawił na Rasiaka, taki sam poziom a tańszy na pewno :-) odpowiedz

1909 - 4 godziny temu, *.media.pl Kuchenkorz z Włoch. Słabo to wszystko widzę. odpowiedz

dino - 4 godziny temu, *.vtelecom.pl Trener z Serie C pomocnik z Serie B może niech ktoś wytłumaczy Miodkowi że to nazwy poziomów rozgrywek takie odpowiedniki 1ej i 2giej ligi odpowiedz

Majkel - 1 godzinę temu, *.mm.pl @dino: Ciekawe czy Włosi zdecydowaliby się na odwrotny transfer z Polskiej serie B. odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Takich trenerów już mieliśmy I lepszych i co z tego wyszło, Cv głowy nie urywa , dalej się uczymy to nie czas na naukę, w Polsce mamy lepszych I na pewno za mniejszy SZMAL odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl Zobaczy Wieteskę i Jędzę,to się nogą przez plecy przeżegna i dopłaci,byle kontrakt rozwiązać... odpowiedz

123 - 5 godzin temu, *.chello.pl Uwaga, zaczyna sie okienko transferowe...

Dlaczego nie zatrudnia nikogo klasowego, niwazne czy trener, skaut, pilkarz etc.

Wszystkonpo kosztach i pozniej placz i zdziwienie.

Rece opadaja.

odpowiedz

Artec - 5 godzin temu, *.chello.pl No to teraz spodziewajmy się najazdu gości typu Pasquato do Legii. Uważaj Czesiu ten krok to zabezpieczenie ze strony Pudla na wypadek kiepskiej serii Legii czy ewentualnego kolejnego euroblamżu. odpowiedz

Danie(L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl Nie znam gościa i nie wiem czy coś wniesie do sprawy. Pojęcia nie mam czy ten model współpracy może nam pomóc. Zobaczymy - ale zanim wyleje się tu wiadro hejtu, że ma krzywy nos, że Milanu nie prowadził, że nikt go nie zna, że tylko w Serie C pracował itp - to sobie pozwolę napisać, że jak jestem na wakacjach we Włoszech i jest okazja to sobie z przyjemnością oglądam mecze w niskich włoskich ligach, nawet poniżej serie C.

Ogląda się to z przyjemnością, o wiele większą niż większość meczy w naszej eklapie. Nierzadko mam wrażenie, że te drużyny spokojnie radziłyby sobie w naszej lidze. Zmierzam do tego, że na papierze facet ma kompetencje w zupełności wystarczające do pracy w naszych warunkach. A jak będzie to się przekonamy. odpowiedz

WETERAN - 6 godzin temu, *.chello.pl Patrząc na naszą wspaniałą myśl trenerską na przestrzeni ostatnich lat, sądzę, że absolwent kilku akademii piłkarskich z Włoch dużej krzywdy nam nie zrobi...

odpowiedz

Rio - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Spaghetti alla puttanesca. odpowiedz

edd - 6 godzin temu, *.plus.pl *uj tam niech będzie, co gorszego moze się stać niz jest teraz... odpowiedz

Sobo(L)ew - 5 godzin temu, *.255.243 @edd: będzie gorszy i częstszy wpier...l w e-klapie bo ich ciężko będzie nauczyć gry w systemie 3-5-2 skoro oni od paru lat grają 4-5-1 odpowiedz

Majkel - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Sobo(L)ew: w mojej ocenie będą uczyli się przestawiania na 3-5-2 ale nie będzie to docelowe ustawienie. odpowiedz

Paul Visco - 1 godzinę temu, *.chello.pl @edd: Aby grać w systemie 3-5-2 należy mieć przede... 3 stoperów i przynajmniej 2 w miarę szybkich (ew 2 plus defensywny który wie co i jak w linii defensywnej ) i dwóch wahadłowych z żelaznymi płucami . przydałby się sprawnie myślący rozgrywający i nie mówię tu aby był sprawny fizycznie -bo to podstawa odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.