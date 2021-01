Michniewicz: Będziemy szukać plastycznych ustawień

- Okres przygotowawczy rozpoczynamy badaniami wydolnościowymi i morfologicznymi. Na tego typu sprawy poświęcimy dwa dni. Testy pozwolą nam zdiagnozować w jakim momencie jesteśmy, w jakim chcemy być oraz co zrobić, aby zespół się rozwijał pod względem motorycznym oraz taktyczno-technicznym. Przed nami pracowity okres. Mam nadzieję, że wszystko będzie się dobrze układało. To bardzo okres ważny dla mnie, jako trenera, dla zawodników i dla klubu - mówi Czesław Michniewicz . - W środę udamy się do Dubaju i rozpoczniemy właściwe przygotowania. Spędzimy tam 16 dni, będziemy trenować dwa razy dziennie - w godzinach porannych i popołudniowych. Zagramy także mecze kontrolne. - Okres przygotowawczy bardzo szybko minie, bo jest nietypowy. Nigdy nie był tak krótki jak teraz. Już za cztery tygodnie czeka nas mecz z Podbeskidziem, więc chcemy się jak najlepiej do tego spotkania przygotować. - Jesienią ciągle mieliśmy swoje problemy, piłkarze wypadali przez kontuzje czy COVID-19. Cały czas była duża rotacja, nie wszyscy brali udział w treningach. Liczę na to, że ten okres styczniowy w Dubaju spędzimy bez kontuzji i dolegliwości zdrowotnych. Liczę na zgrywanie formacji i rozwijanie się w tych formacjach. Będziemy też szukać innych plastycznych ustawień, żeby łatwo przechodzić z jednego ustawienia do drugiego ustawienia. Będziemy także przyglądać się zawodnikom z akademii, którzy lecą z nami. Chcemy poświęcić im dużo czasu.

LewLegia - 11 minut temu, *.net.pl ten perfidny typ czesław m to na razie ma szczęście, że trybuny są puste, ale to się kiedyś skończy, a dla niego zacznie. Do zobaczenie na Ł3 odpowiedz

XX - 1 godzinę temu, *.mm.pl Dzięki plastycznym ustawieniom będą mogli szybko przejść od przegrywania 0:3 z Karabachem do przegrywania 0:4 z Karabachem. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.chello.pl A ile kosztuje taki obozik w cieplutkim city? (ktoś zapomniał, że plandemia to okres bezzyskowy prawie, a tu takie wojaże)

Najwyraźniej tam będzie taniej niż w naszym LTC, i warunki pogodowe bardziej odpowiadające ligowemu powrotowi w lutym na boiska...

Czesio jest podobnym do Romeo J. złotoustym i jak wtedy Miodka nakręcił na zimowy plażing na Florydzie tak teraz mam de ja vu... odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Dopóki te dwie niemoty - 55 i 4 nie wylecą na zbity ryj nie uwierzę w rozwój Legii. odpowiedz

Dario - 2 godziny temu, *.stansat.pl Zgadzam się z LSANMBRD Michniewicz wyjazd z Legii to jest wstyd że taka osoba jest u Nas trenerem ...będzie jazda z chórzystą jak wrócimy na Ł3 !!! TYLKO LEGIA !!! ps. Michniewicz zabierz ze sobą pudla odpowiedz

Niestety - 3 godziny temu, *.com.pl Plastyczna to na dziś jest cała Legia . Co dobrze pokazują Europejskie wojaże wojskowych . odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Po pierwsze plastyka kojarzy mi się z czym innym , po drugie trzeba mieć odpowiednich wykonawców a po trzecie ta wycieczka żeby nie była jak ta do USA , BRAK odpowiednich wzmocnień niczego dobrego nie wróży, Czyli stagnacja I BRAK postępu odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @MARKUS od 51 LAT Legia : Najmocniej przepraszam, ale to nie jest stagnacja. To jest regres pod każdym względem... odpowiedz

lob - 3 godziny temu, *.chello.pl Problem nie w trenerze, tylko w zawodnikach.....Oni już po 20 tu minutach szybszej gry oddychają rękawami............Plastycznie nic z nich nie zrobi.....słaby, nie wydolny i do tego leń zawsze taki będzie............. odpowiedz

LSANMBRD - 3 godziny temu, *.centertel.pl @lob: W tym trenerze problem akurat jest gigantyczny bo jest gościem który całe życie nienawidził Legii a teraz jakimś chorym trafem lata z (L) na piersi. Przecież na to się patrzeć nie da. To może nie przeszkadzać tylko dzieciakom, które nie mają pojęcia o pojęciach typu szacunek do barw, honor, duma oraz ignorantom którym to spływa bo sami nauczeni postępowaniem pozbawionych zasad takich ludzi tolerują. Michniewicz won z Legii i to nak najszybciej żeby tylko nie trzeba było robić scen pod autobusem na świetowaniu MP. odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl @LSANMBRD: Chłopie pozostałeś gdzieś w latach 80- tych, w jakim liczącym się klubie masz wartości o których bredziesz. Jest pełne zawodowstwo i tylko pozostaje sprawa podejścia do swoich obowiązków. Jakbyś spartolił swoją robotę to lecisz na pysk i tyle, a w naszej piłce niestety tak jeszcze nie jest. odpowiedz

LSANMBRD - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Szpic: Ale szacunek się należy i jakoś nie przypominam sobie żeby w jakimś szanującym się klubie zatrudniani byli zawodnicy/trenerzy którzy mają na koncie ubliżanie tymże klubom czyt. obecnym pracodawcom. A jeśli już takie coś się trafia to momentalnie takie jednostki są weryfikowane przez życie i odchodzą w siną dal nie akceptowani przez środowisko i kibiców. Chodzi o to że my jako Legia pionier zasad w świecie kibiców w Polsce nie możemy pozwolić by taki trener tu pracował. Casus Kaczorowskiego pokazał że możemy i umiemy utrudnić życie takim jednostkom i tak też będzie teraz. Dzięki takiej postawie Ci jak napisałeś dzisiejsi sportowcy przemyślą 10 razy zanim komuś ubliżą a jak już zgodnie ze swoimi antypatiami zdecydują się na śpiewanie z kibicami to nie bedą przechodzić do wrogich klubów. Myślę że to jest normalne myślenie i tego sobie życzę by Legia nie szła drogą ludzi bez honoru i nie przepuści Michniewiczowi jego wystepów wokalnych. Druga kwestia jest taka, że on Legii zawsze nie lubił i każdy to wie to my też możemy go sobie tu nie życzyć. Jest tylu trenerów którzy Legii nie ubliżali i nawet chcieli by tu pracować z podbobnym bądź lepszym warsztatem więc zatrudnianie jego jest naprawdę zbędne. Kwestia jego wiedzy nt. handlowania meczami nie podlega dyskusji i w ogóle skandalem jest że on w ogóle ma licencję trenerską ale to już sprawa PZPN komu daje być trenerem. Na to nie mamy wpływu. odpowiedz

Szpic - 30 minut temu, *.chello.pl @LSANMBRD: Jeśli tylko uda ci się zebrać dostatecznie dużo kasy aby kupić klub Legia to wówczas będziesz mógł swoje wyidealizowane pomysły wcielać w życie. Póki co trzymajmy kciuki aby Legia wyszła z krajowego zaścianka, czy z Michniewiczem albo innym Sa Pinto to rzecz drugorzędna. odpowiedz

LSANMBRD - 6 minut temu, *.centertel.pl @Szpic: Na szczęście Michniewicza można wygonić z klubu bez kupowania go bo ciągła jazda z Nim na każdym kroku da się we znaki nawet najtwardszemu bezzasadowcowi jakim na pewno jest. Wstyd mu będzie Rodzinę zaprosić na mecz bo się będą musieli nasłuchać. A ta reakcja trybun będzie jak najbardziej prawidłowa oczywiście. Michniewicz won z Legii! odpowiedz

LSANMBRD - 3 godziny temu, *.centertel.pl Michniewicz do wora a wór do Izolatora. odpowiedz

Wiem co mówię - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Nowy termin, plastyka

odpowiedz

1909 - 4 godziny temu, *.media.pl Michniewicz, Miodulski. Jędrzejczyk. Wieteska do Wieczystej Kraków. Tylko Legia obniża poziom ligi w tej chwili. Ten nowy trener to kuchenkorz z Włoch. Słabo to widzę. odpowiedz

Hee - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Lepiej do Dęblina ,bliżej i taniej odpowiedz

LewLegia - 4 godziny temu, *.net.pl Ustawienie nr1 7-1-1

ustawienie nr2 1-7-1

i nr 3 1-1-7

te wystarczą odpowiedz

