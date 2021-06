Młodzież: mecze wtorkowe i środowe (akt.)

Środa, 9 czerwca 2021 r. 20:20 Redakcja, źródło: Legia Warszawa

Po zaciętym i twardym spotkaniu Legia U16 wygrała 3-2 na boisku Polonii Warszawa. W meczu na szczycie z Okęciem Legia U11 pokazała się z niezłej strony. Juniorzy starsi CWKS pokonali 6-0 Marcovię i prowadzą z kompletem punktów w I lidze maz. U18. Zespół LSS U11A rozegrał zacięte spotkanie z Be a Star FA U12.



MKS Polonia Warszawa 05 2-3 (1-1) Legia Warszawa 05 U16

Gole:

0-1 16 min. Maksymilian Stangret (as. Bartosz Krasuski)

1-1 21 min. Antoni Grzelczak

2-1 61 min. Jan Ziółkowski

2-2 74 min. Tomasz Rojkowski (as. Szymon Siodłowski)

2-3 76 min. Szymon Siodłowski (as. Szymon Grączewski)



Strzały (celne): Polonia 19 (11) - Legia 15 (7)



Legia: Antoni Wodzicki – Bartosz Krasuski, Ignacy Morawski (84' Kacper Stankiewicz), Kajetan Pysz [06], Lucio Ceci (12' Szymon Gaj) – Filip Rejczyk [06], Oskar Lachowicz (70' Tomasz Rojkowski), Maksymilian Stangret – Filip Borowski (56' Roman Zhuk), Szymon Siodłowski, Szymon Grączewski. Rezerwa: Hubert Nowak (br)[06]

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



Legia U11 - RKS Okęcie Warszawa 10



Strzały (celne): Legia 58 (39) - Okęcie 16 (8)



Legia: Franciszek Golański - Oskar Putrzyński, Mateusz Pawłowski, Dawid Rodak, Tymon Płoszka, Antoni Błoński, Igor Brzozowski, Aleksy Chmielewski, Xawery Eichler, Jacek Dobrzański, Filip Hołowiński

Trenerzy: Mateusz Legierski, Mateusz Majewski



Po zaciętym spotkaniu wyjazdowym z Okęciem przyszedł czas na rewanż. Zespół gości miał do tej pory komplet punktów więc jasne było, że dzisiejsze, przedostatnie w tym sezonie spotkanie ligowe zadecyduje o ostatecznych rozstrzygnięciach. Legioniści przystąpili do ofensywy od pierwszych chwil spotkania i choć ich zapędy często hamował spisujący się dobrze golkiper gości, przewaga zespołu gospodarzy nie podlegała niemal przez cały mecz dyskusji.



Legia LSS U11A 2010 - Be A Star FA (AP Wilczki) 09



Legia LSS: Dawid Ciborowski, Jakub Nowacki, Aleksander Nieckarz, Nikodem Kęsicki, Jan Andrzejak, Nikodem Sikorski, Jakub Rogalski, Jakub Pływaczewski, Mikołaj Maćkowiak, Ignacy Boniński.

Trener: Piotr Chmiel, I trener: Siergiej Czerniawski



Zespół LSS U11 2010A rozegrał bardzo ciekawe spotkanie ligowe z Be a Star FA '09. Legioniści świetnie zaczęli spotkanie, popisowo prezentując się w pierwszym kwadransie meczu. Potem do głosu doszli zawodnicy Wilczków. Mecz trzymał w emocjach dosłownie do ostatnich sekund.



I liga maz. U18: AP Marcovia Marki 0-6 (0-4) UWKS Legia Warszawa 03

0-1 Mikołaj Wiśniewski (as. Kacper Cetlin)

0-2 Mateusz Zalega (as. Kacper Cetlin)

0-3 Kacper Polak (as. Kacper Cetlin)

0-4 Kacper Kubiszer (as. Sławomir Tymczyszyn)

0-5 Antoni Sidor b.a.

0-6 Mikołaj Wiśniewski (as. Michał Rak)



CWKS Legia (skład wyjściowy): Jakub Żołędowski - Bazyli Grabiec [04], Kacper Romanowski, Kacper Kubiszer (Kpt), Mirosław Tymczyszyn - Oganes Kazaryan, Sławomir Tymczszyn, Kacper Cetlin - Mateusz Zalega, Mikołaj Wiśniewski, Kacper Polak

Trener: Łukasz Winek