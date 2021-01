Skibicki na dłużej w Legii!

Poniedziałek, 4 stycznia 2021 r. 18:05 Wiśnia, źródło: Legia.com

Legia Warszawa podpisała nową umowę z Kacprem Skibickim, która obowiązuje do 2024 roku. Jego dotychczasowy kontrakt wygasał 31 grudnia 2021 roku.



Pomocnik ma 19 lat. Do Legii trafił w styczniu 2019 roku, ale kolejne dwie rundy spędził na wypożyczeniu w Olimpii Grudziądz i Pogoni Siedlce. Następnie trafił do rezerw Legii, a w pierwszej drużynie Legii 8 listopada 2020 roku przeciwko Lechowi Poznań. Mecz był dla niego szczególny, ponieważ wpisał się na listę strzelców w 67. minucie. Potem zagrał jeszcze przeciwko Wiśle Kraków i Stali Mielec.



Zobacz statystyki Skibickiego w Legii



- Ścieżka rozwoju, którą wybraliśmy dla Kacpra, czyli transfer, regularna gra na wypożyczeniu w niższych ligach, powrót do drugiej drużyny i awans do pierwszego zespołu, pokazuje, jak ważna jest cierpliwość i konsekwencja we wprowadzaniu zawodników. Mam nadzieję, że nowy kontrakt Kacpra będzie dla niego dodatkową motywacją do pracy i dalszego udoskonalania swoich umiejętności. Potencjał zawodnika ze wsparciem profesjonalnej kadry trenerskiej w idealnych warunkach do treningu daje dobre prognozy na przyszłość - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Radosław Kucharski.