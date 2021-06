Wszołek odszedł do Unionu Berlin

Paweł Wszołek nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Legią i dziś oficjalnie został zawodnikiem Unionu Berlin. Legia Warszawa długo zwlekała z przedstawieniem zawodnikowi nowego kontraktu, a dotychczasowy wygasa w czerwcu. Gdy w końcu to zrobiła, Wszołek prowadził już rozmowy z innymi klubami i wstrzymywał się z odpowiedzią działaczom mistrza Polski. Ostatecznie zdecydował się na korzystniejszą dla siebie ofertę z Niemiec. O tym, że skrzydłowy ma oferty z silniejszych lig informowaliśmy już na początku kwietnia . 29-latek był w tym sezonie jednym z czołowych zawodników drużyny prowadzonej przez Czesława Michniewicza . Od kiedy Michniewicz objął stanowisko trenera mistrzów Polski, Wszołek grał w 28 z 30 spotkań z czego 21 razy wybiegł od pierwszej minuty. Pomocnik trafił na Łazienkowską jesienią 2019 roku już po zamknięciu okna transferowego. W sumie zagrał w 60 spotkaniach, zdobył w nich 12 bramek i zanotował 14 asyst. Zobacz statystyki Wszołka - Bundesliga jest bardzo wymagająca i zawsze było moim marzeniem, by pewnego dnia w niej zagrać. W ostatnich latach Union wykonał znakomitą pracę i uzyskał rozgłos poza granicami Niemiec. Nie mogę się doczekać by zostać częścią tego klubu od nowego sezonu i mam nadzieję, że jako zawodnicy będziemy mogli doświadczyć atmosfery stadionu z kibicami na trybunach - powiedział Wszołek.

Alex Bielany - 1 minutę temu, *.chello.pl Na tych skrzydlach z ruchaczem i kołkiem poleca wprost do drugiej ligi odpowiedz

Darek - 1 minutę temu, *.chello.pl No i krzyż na drogę.

Ciekawe czy nasz zarząd wyciagnie wnioski z tej sytuacji?

Czy obecna sytuacja czegoś ich nauczy na przyszłość?

Czekamy na to kto do nas przyjdzie.Jak przydzie ogór to bedziemy cały czas stękać na to,że klub nie przedłużył kontraktu z Wszołkiem.Tak jak stękaliśmy gdy odszedł Radovic czy Ofoe.Jak przyjdzie ktoś dobry to szybko zapomnimy o Wszołku. odpowiedz

zaba285 - 2 minuty temu, *.116.118 nie rozumiem oburzenia w komentarzach. nigdy nie twierdził, że kocha nasz klub i będzie tutaj do końca życia. przyszedł do nas i był realnym wzmocnieniem. zamiast podziękowań zaczęła się jazda po człowieku, bo postanowił zmienić pracę. to jest biznes, a on był pracownikiem. i przez większość czasu pracował dobrze... odpowiedz

bronek49 - 2 minuty temu, *.chello.pl niech spada w ostatnim sezonie nic dobrego nie wnosił odpowiedz

gazza - 2 minuty temu, *.inetia.pl I gitara , płaczek poszedł za kasiorą do niemiec i tam będzie grzał ławę.

Legia to nie klub dla miernot ! odpowiedz

Rytm - 10 minut temu, *.centertel.pl Brawo Mioduski nieudaczniku. odpowiedz

lucho_83 - 15 minut temu, *.chello.pl Mistrz Polski nie jest w stanie rywalizować finansowo z przeciętnym niemieckim klubem....dramat!!!! odpowiedz

Wypad judaszu - 17 minut temu, *.centertel.pl Nie podoba się to wypierniczaj grzać lawe odpowiedz

Juri - 19 minut temu, *.inetia.pl Dzięki za grę i powodzenia.

Zostańcie z Unionem drugą Polską Borussią. odpowiedz

Pab(L)o Loża - 19 minut temu, *.centertel.pl Wstyd i kompromitacja Prezesa

Nie oceniam CZY On był nam potrzebny czy nie.

Legia CHCIAŁA z nim przedłużyć kontrakt. Zaczynając rozmowy ... w maju.

Klub leciał z nim w kulki to i On poleciał z klubem

Takie rzeczy załatwia się w grudniu czyli więcej niż pół roku przed wygaśnięciem kontraktu a nie w maju czyli miesiąc przed

Odkąd trener zacząl go sadzać na ławce wiedziałem, że tak będzie. Nikt nie jest więksxy niż klub ale tak czołgać gościa to nożna jak się ma karty w ręku lub jak sìę chce go pozbyć. Ale robić takie rzeczy w czasie kiedy facet ma karty w ręku i podpisać kontrakt z kim chce to dno.

Odbudowany piłkarz odchodzi z darmo

To jest po prostu żałosne

Z takim zarządzaniem zawsze będziemy w czarnej ... odpowiedz

Sebo(L) - 19 minut temu, *.master.pl Wszołek to kolejny zwodnik,który opuszcza szeregi Legii.Transferów Z klubu jak widać jest mnóstwo z kolei DO klubu w zasadzie nie ma wogóle ,poza Abu Hanną. Ba nie słychać nawet kolejnych kandydatów do przyjścia.Bogusz,Cektas,Emreli,Gould ,Heister czy nawet Kądzior wydają się być najzwyklejszymi plotkami i spekulacjami. Od momentu zobycia przez Legię MP mija 3 tydzień a o transferach cisza. Później wszyscy się dziwią z Mioduskim na czele jak to możliwe,że Legia odpada z jakimiś ogórasami z Luksemburga,Mołdawii,Kazachstanu czy Azerbejdżanu.Odpada bo klub zarządzany jest w iście amatorski sposób przez wspomnianego Mioduskiego.Ten facet od 4 lat niczego się nie nauczył. odpowiedz

wypad polonisto - 23 minuty temu, *.mm.pl jw odpowiedz

ChLopow - 28 minut temu, *.orange.pl Brawo pudel w tym roku to i CFC bedzie za wysoko dla Nas niestety a co dopiero pisanie o LM albo LE odpowiedz

pawcio - 38 minut temu, *.135.71 Wróci z podkulonym ogonem......do Poloni Warszawa odpowiedz

singspiel - 30 minut temu, *.atman.pl @pawcio: obstawiam Lechię Gdańsk odpowiedz

DanieLo - 22 minuty temu, *.comcast.net @singspiel: Plock. odpowiedz

HW - 40 minut temu, *.orange.pl Za pol roku plock albo mielec odpowiedz

Roger_1916 - 46 minut temu, *.chello.pl Dzięki za 2 lata u nas, ale nikt za Tobą tęsknić nie będzie. Gwiazdorzyłeś i tyle (foch na trenera za zmianę po 45 min, skandaliczny wywiad w C+ gdy płakałeś jak to jesteś niesprawiedliwie traktowany - a potem wycofywałeś się ze swoich słów). U nas grzałeś ławę bo jest Juranović, a w Unionie też raczej będziesz wchodził z ławki. Ale pewnie kasa lepsza ;) Zamiast walczyć o mistrzostwa, wybrałeś środek tabeli w Niemczech. Za 5 lat nikt nie będzie pamiętał, że taki Wszołek grał kiedyś w Legii. W siną dal kopaczu. odpowiedz

grzesiek - 24 minuty temu, *.centertel.pl @Roger_1916: no zobaczymy czy nie zatesknisz jak juranovicie nagle zaczna sie kopac w glowy. A wycofal sie ze swoich slow bo by mu kare wwalili nie sadzisz? odpowiedz

grzesiek - 24 minuty temu, *.centertel.pl @Roger_1916: no zobaczymy czy nie zatesknisz jak juranovicie nagle zaczna sie kopac w glowy. A wycofal sie ze swoich slow bo by mu kare wwalili nie sadzisz? odpowiedz

Antek - 46 minut temu, *.246.2 9 odeszło 1 przyszedł a mecze el. LM zaraz się zaczną...pełna profeska odpowiedz

singspiel - 28 minut temu, *.atman.pl @Antek: pięciu z nich nie grało, więc nie ma co płakać. tak naprawdę tylko Wszołek coś tam dawał odpowiedz

Nopar - 53 minuty temu, *.plus.pl Czy tu piszą kibice Legii Warszawa?

Czy jakieś popirdułki kibicujące odchodzącym- z obojętnie jakiego powodu- piłkarzom? odpowiedz

L - 58 minut temu, *.tpnet.pl Generalnie to jest taki typowy piłkarzyk-pajacyk. Jakby poszedł do francuskiej czy hiszpańskiej to by mówił że to było zawsze jego marzenie. Najpierw mówił że daje z siebie 100% a potem widzieliśmy jego reakcję po odpadnięciu z pucharu. Nie potrzebujemy takich piłkarzy którzy mają wywalone i granie w Legii traktują jak sposób na zarabianie pieniędzy. Juranović go wciąga jedną dziurką w nosie i to jak ma gorszy dzień. Kolejny grajek bez historii... odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Niech odchodzi - napewno zawodnik ktorego latwo zastapic - mial slabe liczby a uwazal sie za nie wiadomo kogo i ze niewiadomo co mu sie nalezy.

W ogole co to za skrzydlowy co kiwac nie umie, dla mnie to jest jakies nieporozumienie. odpowiedz

Live - 46 minut temu, *.centertel.pl @atmosferic: Miał najlepsze liczby poza Pehartem, 1/2główku odpowiedz

bep - 1 godzinę temu, *.chello.pl Udowodnil calkowity brak ambicji, wielki gwiazdor z koziej dupy. odpowiedz

spensa - 1 godzinę temu, *.plus.pl @bep: brak ambicji? odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Niech idzie i tak by grzał ławę więc co za różnica tu czy w Berlinie. odpowiedz

Polonusie - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wypie......! odpowiedz

Gość niedzielny - 1 godzinę temu, *.centertel.pl BRAVO ZARZĄD ????????????TO JEST CYRK NA KÓŁKACH odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Brawo Paweł za to jak cie potraktował klub zrobilbym to samo. odpowiedz

bum - 32 minuty temu, *.virginm.net @grzesiek: a ty to wypierdalaj razem z nim na forum tego junionu pierdlin go tam wspierac i jego i swoj nowy klub odpowiedz

grzesiek - 25 minut temu, *.centertel.pl @bum:masz zaburzenia jakies chlopie odpowiedz

bum - 12 minut temu, *.virginm.net @grzesiek: Chyba ty! To ze mioduski to lebiega i mogl go zatrzymac to jedna sprawa. Ale ze ty na kadym kroku dopingujesz tego pizdusia i wrecz stajesz murem za nim piszac " Brawo Pawel zrobil bym to samo". To ja ci mowie WY-PIER-DA-LAJ z nim razem stad. Proste odpowiedz

