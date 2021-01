Komentarze (5)

Lll - 1 godzinę temu, *.tmodns.net Wszystkiego najlepszego! odpowiedz

Leman - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Dużo zdrowia i długich lat życia w dobrym zdrowiu wszystkiego najlepszego z okazji urodzin 65 i kolejnych sukcesów z drużyną Legii Warszawa serdecznie pozdrawiam Legionista z żylety Leman odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.109 Długich lat życia w dobrym zdrowiu !!! odpowiedz

paraso(L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Czyli co... Od jutra emeryturka :) odpowiedz

Miazga - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A to on dalej trenuje???? Bo kiedys z pinto chyba sie poklocil i odszedl. Fajnie ze jest. To super trener. Sto lat! odpowiedz

