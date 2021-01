Dziś 18. urodziny świętuje Szymon Włodarczyk . Napastnik Legii do tej pory dwa razy wystąpił w pierwszej drużynie stołecznego klubu. Niestety wczoraj okazało się, że nie będzie mógł pojechać na zgrupowanie do Dubaju, ponieważ zachorował i otrzymał pozytywny wynik na obecność koronawirusa. Z okazji urodzin życzymy solenizantowi przede wszystkim zdrowia, a także wielu sukcesów z Legią!

Ale_osiemnastka - 29 sekund temu, *.chello.pl A na 18-te urodziny covid + wypada z wyjazdu do Dubaju. Oby na boisku miał więcej szczęścia. Zdrówka! odpowiedz

Dziadek46 - 1 godzinę temu, *.47.48 Chyba jubilatowi odpowiedz

