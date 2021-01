Kante odejdzie do Chin

Wtorek, 5 stycznia 2021 r. 11:12 Woytek, źródło: meczyki.pl, Legionisci.com

Kolejnym zawodnikiem, który najprawdopodobniej pożegna się z Legią jest Jose Kante - informuje portal meczyki.pl. Napastnik po trzech latach gry przy Łazienkowskiej jest bardzo bliski przenosin do Chin.



W transferze pomaga Miroslav Radović, który sam zaliczył przygodę na Dalekim Wschodzie. Negocjacje są na ostatniej prostej i wydaje się, że zakończą się sukcesem. Sprawa powinna wyjaśnić się w ciągu kilku następnych dni.



Dotychczasowy pobyt Jose Kante przy Łazienkowskiej jest bardzo zawiły. Trafił do klubu w lipcu 2018 roku i rozpoczął sezon od strzelenia 5 goli, ale gdy trenerem został Ricardo Sa Pinto, jego sytuacja w zespole uległa pogorszeniu i skończyło się na zesłaniu na wypożyczenie wiosną 2019 roku. Kolejny szkoleniowiec postawił sobie za cel odbudowanie Gwinejczyka i ten odpłacił mu się fantastyczną formą jesienią 2019 roku (27 meczów, 13 goli). Nic dziwnego, że na początku 2020 roku nikt nie wyobrażał sobie innej opcji jak przedłużenia kontraktu o kolejny sezon (do czerwca 2021). Tak się stało, a Kante w lutym rozpoczął dalsze strzelanie (4 gole w 3 meczach) i wydawało się, że nic go nie zatrzyma. Tymczasem od marca do teraz strzelił tylko jedną bramkę. W obecnym sezonie zaledwie 3 razy wybiegł na boisko w podstawowej jedenastce i ciągle boryka się z różnymi urazami, które skutecznie uniemożliwiają mu pełny udział w treningach, a tym bardziej w meczach. Ostatni raz widzieliśmy go na murawie 24 września.



Obecna umowa Kante z Legią wygasa w czerwcu 2021.