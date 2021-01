Wyniki Plebiscytu eLki 2020!

+ dodaj komentarz

- 51 minut temu, *.com.pl

Polska Liga na Europejskim poziomie nie istnieje . Kilka początkowych rund i niema żadnego Polskiego zespołu w Europie . To wybitnie pokazuje o poziomie Esxtraklapy . Legia na tle tej słabiutkiej ligi też nie błyszczy . Męczy się w każdym pojedynczym meczu . Jak uda się wygrać to zazwyczaj ze zgrzytaniem zębów do ostatnich minut meczu . To i tu również można sobie wyrobić zdanie o Potędze Legii nawet na polskim podwórku . Niema co się okłamywać , wystarczy wziąć całą kadrę Legii i opisać każdego w niej Piłkarza Legii - to wyszło by na to , że na występy w Mistrzu Polski i grę w koszulce Legii zasługuje garstka z obecnych zawodników Legii , których śmiało można by policzyć na palcach jednej dłoni . Problem z trenerem jest taki sam jak w reprezentacji . Za dobrego trenera trza dobrze posolić i w kadrze mamy za to Brzęczka . W Legii ten sam motyw i tu jest zbawca Młodej Reprezentacji .

