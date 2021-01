Dziś drużyna Legii Warszawa wyruszy na 16-dniowe zgrupowanie do Dubaju. Klub opublikował listę 29 zawodników, którzy po południu wsiądą do samolotu. Zabrakło na niej Jose Kante , co oznacza, że Gwinejczyk żegna się ze stołecznym klubem. Ponadto brakuje Luisa Rochy (także może odejść z Legii), Inakiego Astiza i kontuzjowanego Wojciecha Muzyka . Wszyscy zawodnicy i sztab szkoleniowy przeszli test na obecność koronawirusa. W jednym przypadku otrzymano wynik pozytywny - do Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie poleci asystent trenera Michniewicza Przemysław Małecki . Jego miejsce zajmie trener Legii II Tomasz Sokołowski . Dzień wcześniej z tego samego powodu wypadł także Szymon Włodarczyk . Zimą z drużyny odeszli Domagoj Antolić, William Remy, Maciej Rosołek, Vamara Sanogo i Paweł Stolarski. Ich miejsca na obozie zajęli wyróżniający się gracze z trzecioligowych rezerw - Bartłomiej Ciepiela, Jakub Kisiel, Jehor Macenko, Ariel Mosór, Nikodem Niski. Kadra na zgrupowanie w Dubaju Bramkarze: Artur Boruc, Radosław Cierzniak, Cezary Miszta, Kacper Tobiasz Obrońcy: Mateusz Hołownia, Artur Jędrzejczyk, Josip Juranović, Igor Lewczuk, Filip Mladenović, Ariel Mosór, Nikodem Niski, Marko Vesović, Mateusz Wieteska Pomocnicy: Andre Martins, Mateusz Cholewiak, Bartłomiej Ciepiela, Walerian Gwilia, Michał Karbownik, Bartosz Kapustka, Jakub Kisiel, Luquinhas, Jehor Macenko, Kacper Skibicki, Bartosz Slisz, Joel Valencia, Paweł Wszołek Napastnicy: Kacper Kostorz, Rafael Lopes, Tomas Pekhart Do Dubaju ekipa wyruszy w środę o godzinie 13:00 z Lotniska Chopina bezpośrednim lotem liniami Emirates. Na miejsce zespół dotrze przed godziną 22. Bazą legionistów będzie Jebel Ali Beach Hotel. Drużyna będzie miała do swojej dyspozycji boisko na wyłączność. Plan sparingów: 09.01. godz. 19:00 - Legia - Liwa FC (2. liga ZEA) 13.01. - dwa mecze (rywale w trakcie potwierdzania) 18.01. godz. 14:00 - Legia - Dynamo Kijów 21.01. - Legia - FK Krasnodar ZAPRASZAMY NA NASZE CODZIENNE RELACJE ZE ZGRUPOWANIA!

1909 - 2 godziny temu, *.media.pl Serio Jedzą, wietes poleca zamiast z Legi to do Dubaju. Rynce opadowywuja. Błąd że nie leci ktoś kto ma przyjść w tym okienku. Napewno potrzebny środkowy obrońca najlepiej 2, skrzydłowy i napadzior bo tym składem to Podbeskidzie się po nas przebiegnie. Miodek kiedy dołączy do michniewicza? odpowiedz

WarszawskaOchota - 2 godziny temu, *.orange.pl Przeglądałem przed chwilą zdjęcia z obozu przygotowawczego Legii w sezonie 2005/2006 w Mrągowie.

Fajne wspomnienia.

Kto by wtedy pomyślał ze za kilkanaście lat Legia będzie specjalnie lecieć do Dubaju żeby chwile potrenować...



Wsciek(L) y - 3 godziny temu, *.mm.pl A po co 55 i 4? W Dubaiu jest bukmacherka? odpowiedz

Sputnik 44 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Szkoda, że willyboy nie pojechał - miejsce idealne na balety, chłopaki by się poruszali i zintegrowali... odpowiedz

Jaro - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Podobno jeden asystent poznańskiego słowika ma koronę i nie pojedzie na wczasy do Dubaju... Co za debil.l zgodził się na to bezsensowne zgrupowanie... odpowiedz

olew - 4 godziny temu, *.vectranet.pl niech zasuwają, mistrzostwo to naprawdę zbyt mało.... jakieś dobre meczyki w ligach europejskich potrzebne, wreszcie sporo młodziaków ! Ich się najlepiej ogląda ! odpowiedz

KibicL - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Rozpływają się nad Astizem, jaki to człowiek, ileż to planów mają względem jego osoby, kim on nie będzie w klubie a zrobili sobie jaja nie biorąc go do Dubaja odpowiedz

Adam - 4 godziny temu, *.chello.pl Warchoł już skazany na wieczne granie w rezerwach. odpowiedz

Roma - 5 godzin temu, *.lunet.eu Co raz słabszy ten skład. Tak naprawdę to nawet nie jeden zawodnik na jedną pozycję. odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.chello.pl @Roma: A czego tu chcieć,skoro przez kilka lat oddawało się za bezcen (a był przecież okres,gdzie za ok. 2 000 000 € sprzedawano każdego, wyróżniającego się zawodnika), a brało głównie ludzi do "odbudowy",wolnych (nie tylko z powodu braku kontraktu;) ) /niepotrzebnych i niepasujących do obecnej piłki,zweryfikowanych na poziomie grania np. co 3 dni,przez co odrzuconych... To jest tak,jakby budować nowy dom z tego,co zostało gdzieś zburzone - ściana typu "tu kawałek pustaka,tam parę cegieł, 2 deski,tu zatkane papierem,jeszcze cegła,kamień,znowu ze 2 pustaki,i dobra - ściana jest,trochę wygładzić i zamalować i stoi,czyli gramy...

I znowu przyjdzie jakiś Francuz,co języka poza ojczystym nie zna i uczył się nie będzie; jakiś Bałkaniec/Słowak, co ma w CV 4 mecze w LM sprzed 6 lat i uzbierane w nich 13 minut; kolejny ciemnos...UPS,niearyjskiej karnacji skrzydłowy ze średniaka ligi np. tureckiej,ale za to z przeszłością w akademii np. FC Porto; no i obowiązkowo środkowy obrońca ze Skandynawii. A potem mydlenie kibicom oczu,że to transfery wynikające z długich obserwacji. I dostaniemy: kolejnego do odbudowy,balangowicza, innego bez zdrowia,i pędziwiatra bez pomysłu, ale biegającego do przodu... odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @Roma: Niestety rabunkowa polityka Miodka trwa w najlepsze. Skład jest systematycznie osłabiany. Nie ma zadnego zawodnika na miarę Vadisa czy Daniel Ljuboja. Szatnie trzyma słabiutki dziadek ze środka obrony co lubi sie we własnym polu karnym poprzewracać z napastnikami jak jest niekorxystny eynik... odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Hiszpan: dokładnie! Tyle, że teraz Pudel już nie ma kogo sprzedać to zwalnia już zatrudnionych żeby przyoszczędzić na pensjach. Niedługo w klubie zostaną sami emeryci i nieopierzeni juniorzy no i Babol Wietes oczywiście... odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Żmija : babol zostanie, bo i za darmo nikt go nawet z tureckiej II ligi nie chcę......... odpowiedz

