Astiz i Luis Rocha poza kadrą drużyny

Środa, 6 stycznia 2021 r. 10:21 Woytek, źródło: Legionisci.com

Luis Rocha nie znalazł się w kadrze na zgrupowanie w Dubaju. Portugalczykowi do końca kontraktu ze stołecznym klubem pozostało pół roku. Pod koniec grudnia trener Czesław Michniewicz sugerował, że jego najbliższa przyszłość nie jest jasna. Brak lewego obrońcy w składzie oznacza, że jeszcze tej zimy zmieni barwy klubowe.



Na lewej obronie pewne miejsce w wyjściowej jedenastce ma Filip Mladenović. Na ten moment jego zmiennikiem będzie Mateusz Hołownia, który jesienią na boisku pojawił się tylko dwukrotnie, ale przez dłuższy czas walczył z urazem kości łonowej i nie trenował blisko półtora miesiąca.



- Być może odpowiedź poznamy w trakcie zimowego okienka, zobaczymy, jak to się skończy. Jeśli nikt do nas nie przyjdzie, to chciałbym, by Hołownia u nas został choć wiem, że może to nie być miłe, siedzieć i czekać na swoja szansę - mówił Michniewicz.



W klubie podjęto także decyzję, że z zespołem nie będzie przygotowywał się Inaki Astiz. 37-letni Hiszpan od pewnego czasu pełni rolę łącznika między pierwszą a drugą drużyną. W obecnym sezonie cały czas znajdował się w kadrze jedynki, ale grał w zasadzie jedynie w trzecioligowych rezerwach. W pierwszej drużynie zagrał tylko raz - 9 października zastąpił kontuzjowanego Mateusza Wieteskę w starciu z Cracovią. Jego umowa także kończy się w czerwcu. Plan jest taki by pozostał w klubie, ale jego rola ulega właśnie dalszej zmianie. Sztab analizował po rundzie jesiennej kilka opcji: zabranie go jako zawodnika, zabranie go jako asystenta trenera lub pozostawienie w Polsce.



- Chcielibyśmy, by pracował przy sztabie. Z tego, co wiem, on widzi swoją przyszłość jako szkoleniowiec i klub wiąże z nim plany. To super człowiek. Do czerwca ma kontrakt jako zawodnik i nie wiem, jak to się potoczy dalej. - mówi Czesław Michniewicz.



Kończące się w czerwcu kontrakty piłkarzy, którzy polecieli do Dubaju:

Artur Boruc

Mateusz Cholewiak *

Radosław Cierzniak *

Walerian Gwilia *

Michał Karbownik (koniec wypożyczenia)

Igor Lewczuk *

Ariel Mosór

Joel Valencia (koniec wypożyczenia)

Marko Vesović

Paweł Wszołek



* - w umowie opcja przedłużenia o rok