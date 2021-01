Plus roku: Luquinhas

Podsumowaliśmy "Plusy i minusy", które wystawialiśmy legionistom po każdym meczu w roku 2020. Najwięcej plusów zgromadzili Luquinhas oraz Artur Jędrzejczyk ! W sezonie 2019/20 plusem sezonu został Domagoj Antolić , jednak na koniec 2020 roku spadł na trzecie miejsce. Pierwszą lokatę zajął Luquinhas, który zgromadził 32 plusy i tylko siedem negatywnych ocen. Forma Brazylijczyka przez rundę wiosenną oraz jesienną była bardzo wysoka. Tyle samo pozytywnych not otrzymał "Jędza", jednak dodatkowo przyznaliśmy mu dziesięć minusów. Trzecie miejsce z 27 plusami oraz dziesięcioma minusami zajął "Antola". Najwięcej minusów zdobył Walerian Gwilia , bo aż 19, za to zgromadził też 18 plusów. Najniżej w klasyfikacji znalazł się "imprezowicz" Wiliam Remy , który zakończył rok z czterema minusami i żadną pozytywną oceną. Całą klasyfikacje znajdziecie poniżej. Luquinhas – 32 / 7 Artur Jędrzejczyk – 32 / 10 Domagoj Antolić – 27 / 10 Igor Lewczuk – 24 / 7 Michał Karbownik – 22 / 6 Andre Martins – 18 / 7 Walerian Gwilia – 18 / 19 Paweł Wszołek – 16 / 13 Radosław Majecki – 15 / 6 Thomas Pekhart – 15 / 10 Marko Vesović – 14 / 1 Mateusz Wieteska – 14 / 11 Jose Kante – 12 / 4 Paweł Stolarski – 9 / 6 Filip Mladenović – 8 / 2 Josip Juranović – 7 / 2 Luis Rocha – 7 / 4 Jarosław Niezgoda – 7 / 5 Bartosz Kapustka – 6 / 3 Mateusz Cholewiak – 5 / 3 Bartosz Slisz – 5 / 4 Arvydas Novikovas – 5 / 11 Artur Boruc – 4 / 1 Maciej Rosołek – 4 / 5 Cafu – 3 / 1 Cezary Miszta – 2 Radosław Cierzniak – 2 / 1 Ariel Mosór – 1 Damian Warchoł – 1 Kacper Skibicki – 1 Mateusz Hołownia – 1 Vamara Sanogo – 1 / 1 Carlitos – 1 / 3 Rafael Lopes - 1 / 5 Joel Valencia - 1 / 6 Dominik Nagy – 1 / 7 Sandro Kulenović – 1 / 9 Piotr Pyrdoł - 1 Salvador Agra - 1 Szymon Włodarczyk - 1 Wojciech Muzyk - 1 Iniaki Astiz - 2 Radosław Cielemęcki - 2 Tomasz Jodłowiec - 2 William Remy - 4

Młynarz - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Prawdziwy grajek.Najlepszy drybler w lidze no bo kto lepszy? Trzeba to przyznać obiektywnie.Ale poza tym mam wrażenie po obejrzeniu wywiadu z nim,że gość po prostu szanuje kibiców i klub bo nie przechodzi nigdy obok meczu.Zawsze pokazuje,że jest na boisku poprzez swoje zaangażowanie odpowiedz

Rambo - 3 godziny temu, *.centertel.pl Luqi kocur. Gdyby miał strzał... to już by nie grał w Legii lub by w ogóle tu nie trafił. odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Rambo: tylko tacy z defektami do polskiej ligi trafiają. A gdy trafi się ponad przeciętny,zazwyczaj do tradycyjnej odbudowy,to albo szybko zmienia ligę, albo odcina kupony i osiada na laurach, jak statek na mieliźnie... odpowiedz

lucho_83 - 3 godziny temu, *.81.66 Gwilia albo +, albo -, Wszołek to samo, Pekhart, Wieteska...Natomiast Kulenovic dno, odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl chyba to powinno być robione "per saldo" czyli od plusó odejmujemy minusy i wtedy Gwilia miałby -1. To co że ktoś zagra świetnie 8 meczów gdy zawali 12....



A Luquinhas oczywiście najlepszy bo jedyny co ma technikę. Strzału na bramkę nie ma ni cholery, ale i tak jest super : )



Jędrzejczyk nr 2.... ja bym jednak dodał kategorię "hiperminus" wtedy gdy ktoś zawali mecz lub go sprzeda = 5 minusów, to wtedy nie byłoby takiej wtopy... odpowiedz

