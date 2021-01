Mistrzowie Polski dotarli do Dubaju

O godzinie 21:40 miejscowego czasu (18:40 czasu polskiego) samolot linii Emirates z drużyną Legii na pokładzie wylądował na międzynarodowym lotnisku w Dubaju. Następnie zespół wyruszył autokarem w kilkudziesięciominutową podróż do Jebel Ali Beach Hotel, który będzie bazą "Wojskowych" przez najbliższe 16 dni. Kilka minut po godzinie 23 ekipa dotarła do celu i od razu udała się kolację, a następnie do swoich pokoi. Pierwszy trening zaplanowano na czwartkowy poranek. Kadra na zgrupowanie w Dubaju Bramkarze: Artur Boruc, Radosław Cierzniak, Cezary Miszta, Kacper Tobiasz Obrońcy: Mateusz Hołownia, Artur Jędrzejczyk, Josip Juranović, Igor Lewczuk, Filip Mladenović, Ariel Mosór, Nikodem Niski, Marko Vesović, Mateusz Wieteska Pomocnicy: Andre Martins, Mateusz Cholewiak, Bartłomiej Ciepiela, Walerian Gwilia, Michał Karbownik, Bartosz Kapustka, Jakub Kisiel, Luquinhas, Jehor Macenko, Kacper Skibicki, Bartosz Slisz, Joel Valencia, Paweł Wszołek Napastnicy: Kacper Kostorz, Rafael Lopes, Tomas Pekhart Plan sparingów: 09.01. godz. 19:00 - Legia - Liwa FC (2. liga ZEA) 13.01. - dwa mecze (rywale w trakcie potwierdzania) 18.01. godz. 14:00 - Legia - Dynamo Kijów 21.01. - Legia - FK Krasnodar ZAPRASZAMY NA NASZE CODZIENNE RELACJE ZE ZGRUPOWANIA!

