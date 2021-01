W sobotę msza święta dla kibiców Legii

Ze względu na pandemię koronawirusa, tegoroczna pielgrzymka kibiców na Jasną Górę nie dojdzie do skutku. W związku z tym, organizatorzy zdecydowali, o organizacji mszy świętej dla kibiców w wielu miejscach w Polsce. Dobrze nam znany ksiądz Bogusław Kowalski, proboszcz parafii św. Pawła Apostoła przy ulicy Kobielskiej 10, zaprasza kibiców Legii na mszę świętą, która będzie miała miejsce w najbliższą sobotę, 9 stycznia o godzinie 13:00. "W styczniu na Jasnej Górze były organizowane doroczne pielgrzymki kibiców z różnych dyscyplin sportowych, i różnych klubów reprezentacji z całej Polski. Organizował te spotkania Naczelny kapelan polskich Kibiców Ks. Jarosław Wąsowicz, salezjanin z Gdańska. Ze względu na pandemię Ks. Jarosław zwrócił się z prośbą by wspólna modlitwa środowisk kibicowskich odbyła się w poszczególnych diecezjach i parafiach. I tak została wskazana nasza parafia. Dlatego w sobotę, 9go stycznia, o 13.00 zapraszam wszystkich kibiców na Mszę świętą, a po jej zakończeniu na poświęcenie barw klubowych" - poinformował ksiądz Bogusław Kowalski.

Zygfryd - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Powojenny podział administracyjny to jedno przez długi czas po prawej stronie miasta była tylko tak zwana Praga Płn i Płn czy z tego wynika że Targówek i np.Tarchomin to też Praga? Dla rodowitej części mieszkańców Warszawy niestety już mało licznej nazywanie Grochowa Pragą to herezje odpowiedz

zielony743 - 3 godziny temu, *.com.pl https://pl.wikipedia.org/wiki/Groch%C3%B3w_(Warszawa) odpowiedz

Gibbons - 3 godziny temu, *.chello.pl Grochów -to osiedle i obszar MSI w dzielnicy Praga-Południe w Warszawie

Grochów był i jest częścią Pragi odpowiedz

Zygfryd - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Wracaj na Prage Proboszczu odpowiedz

andreas - 5 godzin temu, *.net.pl @Zygfryd: ul. Kobielska też Praga ale Grochów. (okolice Ronda Wiatraczna) odpowiedz

Zygfryd - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @andreas: Jeżeli uważasz że Grochów to Praga to gratuluję znajomości historii i topografii miasta Warszawy. odpowiedz

Helmut - 3 godziny temu, *.chello.pl @Zygfryd:



To czym jest Grochów? Przecież formalnie nie ma takiej dzielnicy. odpowiedz

