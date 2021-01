+ dodaj komentarz

To jest trening??? Nawet jeśli to są tylko migawki to chyba jest to jakiś żart. Trochę rozciągania, gra w dziadka, strzały i tyle? Mam nadzieję że te "highlights" to dla zmyłki dla ligowych przeciwników bo ciężej to ja trenowałem w A-klasie ( 6-ty poziom rozgrywkowy, nic się nie zarabia a wręcz przeciwnie - płaci się składki na sprzęt, pralnię itd ). Do roboty "gwiazdeczki" !!!

