Legia poznała kolejnego sparinpartnera

Znany jest kolejny przeciwnik Legii podczas zgrupowania w Dubaju. Będzie nim drużyna FC Emirates Club, która na co dzień występuje w drugiej klasie rozgrywkowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Aktualnie zajmuje 3. miejsce w tabeli. Pierwotnie legioniści mieli zagrać 13 stycznia dwa sparingi, ale nastąpiła zmiana i spotkanie odbędzie się 15 stycznia o godzinie 14 czasu polskiego na obiekcie Maktoum Bin Rashid Stadium. Aktualny plan sparingów w Dubaju: 9.01. 14:00 Legia - Liwa FC 15.01. 14:00 FC Emirates Club - Legia 18.01. 14:00 Legia - Dynamo Kijów 21.01. Legia - FK Krasnodar

1909 - 1 godzinę temu, *.media.pl Można obstawiać mecze? odpowiedz

WETERAN - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Dlaczego milczycie na temat ewentualnych transmisji.Nie można poinformować,że będą lub nie albo staramy się o nie ? Irytuje Kuba Jeleński tym gadaniem o pierdołach a o transmisjach ani mru mru ! odpowiedz

WETERAN - 3 godziny temu, *.chello.pl @WETERAN: Heloł! To ja jestem weteran! :D odpowiedz

gitu32 - 4 godziny temu, *.orange.pl Panowie. Zanim napiszecie coś to sprawdźcie wcześniej ,ok? Fc Emirates nie gra w najwyższej klasie rozgrywkowej w swoim kraju. odpowiedz

ding - 5 godzin temu, *.chello.pl Będą dostępne transmisje ze sparingów? odpowiedz

