Wystartowali

Po dwóch dniach testów sprawnościowych i jednym dniu przeznaczonym na podróż drużyna Legii rozpoczęła właściwą pracę nad przygotowaniem do rundy wiosennej sezonu. W czwartkowy poranek na jednym z boisk kompleksu Jebel Ali odbył się pierwszy trening. Warunki pogodowe są idealne, bezchmurne niebo, temperatura powyżej 20 stopni Celsjusza i orzeźwiający wiatr. Fotoreportaż z treningu - 53 zdjęcia Hagiego W zajęciach nie wzięli udziału Marko Vesović i Michał Karbownik . Obaj dochodzą do siebie po urazach i na boisku powinni pojawić się w kolejnych dniach. Sztab szkoleniowy zaplanował na 16-dniowe zgrupowanie 30 jednostek treningowych, piłkarze mają otrzymać tylko jeden dzień wolnego. fot. Hagi / Legionisci.com Trening w charakterystycznej masce ochronnej rozpoczął Paweł Wszołek . To zabezpieczenie po zabiegu przegrody nosowej, który przeszedł w trakcie przerwy świątecznej. Zajęcia przebiegały głównie pod kątem pracy nad wytrzymałością. Drużyna została podzielona na trzy grupy, które pracowały pod okiem trenerów przygotowania fizycznego Łukasza Bortnika , Piotra Zaręby i Radosława Gwiazdy . Głównym elementem treningu były liczne biegi interwałowe, a ostatnia część to szybkie podawanie piłki i strzały na małe brameczki z kilku metrów. Kolejna sesja treningowa została zaplanowana na popołudnie. Fotoreportaż z treningu - 53 zdjęcia Hagiego fot. Hagi / Legionisci.com

spasiony - 21 minut temu, *.123.82 Wow... wiekszosc nie wyglada jak faceci zawodowo uprawiajacy sport. Sorry chlopaki, jedni mega chudzi, na innych nawet zarysu miesnia, Borubar zalany tluszczem... Ok, wiem, ze to nie maja byc kulturysci i miesnie nie graja, ale skoro z technika pilkarska i tak jest kiepsko to niech przynajmniej maja sile i wydolnosc konia. odpowiedz

1909 - 1 godzinę temu, *.media.pl Gdzie nasz Diovani Trapatoni? odpowiedz

Rambo - 3 godziny temu, *.centertel.pl O kurczaki Król Artur to naprawdę ma ten brzuszek ;) ale ważne żeby wybronił nam kilka meczów i przyczynił się do mistrza. Miszta niech się uczy i w przyszłym sezonie będzie już numerem 1 odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Rambo: numerem 1 na wadze? odpowiedz

Rambo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @SEBO(L): Miszcie chyba to nie grozi. Młody chłopak, a do tego przez ostatnich kilka lat nie żywił się fasolą, bekonem i jajkami na głębokim tłuszczu. odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl Artur to nie kulturysta, nie musi być wyrzeźbiony. Ma być sprawny. odpowiedz

Cypis - 3 godziny temu, *.centertel.pl Walczyć trenować

Warszawa musi panować!

Grać kur..! odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.master.pl Michniewicz coraz bardziej posturą przypomina Boruca,tudzież na odwrót ;P odpowiedz

Grzegorz - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Grosicki jest na wylocie w klubie brać go!!!!!! odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Grzegorz: Grosik jest do kupienia za 1,5 mln Euro a my kupiliśmy Slisza za 1,8 mln Euro.... masakra. odpowiedz

kermit - 3 godziny temu, *.chello.pl @oLaf: ale grosik to "gwiazda" ze wszelkimi tego stanu wadami. Wie lepiej, gra lepiej, sra lepiej, itd. itd. Więc inwestowanie w młodego gracza, da chyba ogólnie lepszy wynik niż zatrudnienie wypalonej (32 lata) przebrzmiałej już gwiazdy. Przepraszam "gwiazdki". odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @kermit: jędza-nędza ma 33 lata i niedawno nowy kontrakt na 2,5 roku. Prawie 200 tys.co miesiąc a jak gra każdy widzi... odpowiedz

Sputnik 44 - 23 minuty temu, *.vectranet.pl @Marcin: No gra u buka i ma nosa do zaskakujących wyników... odpowiedz

